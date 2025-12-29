Aragón lanza un nuevo programa de vivienda pública: promoverá la construcción en los pueblos con grandes inversiones

Los Planes de Interés General podrán contener planes para la construcción de vivienda en dichos municipios que se vayan a instalar las inversiones.

El Gobierno de Aragón da un paso más para paliar la falta de vivienda en aquellos núcleos a los que llegan grandes inversiones. Este ha sido el gran quebradero de cabeza de proyectos como el de la Gigafactoría de Stellantis y CATL en Figueruelas, que espera recibir hasta 2.000 chinos para la construcción y funcionamiento de la gigafactoría y busca aún sitio para instalarlos ante la falta de vivienda en el municipio y en la zona limítrofe con el mismo.

Así, el último Consejo de Gobierno ordinario busca dar solución con la aprobación de la creación del programa propio para la ejecución de planes y proyectos de interés general de Aragón (PIGAs) destinados, total o parcialmente, a la promoción de viviendas con algún régimen de protección pública.

Según ha presentado este lunes, la vicepresidenta, Mar Vaquero, "las inversiones millonarias que llegan al territorio generarán miles de puestos de trabajo y por ello va a llevar una demanda de vivienda". Con este nuevo programa se quiere dar soluciones a aquellos núcleos que van a recibir grandes inversiones que a su vez va a generar empleo. Con ello, se apuesta por establecer una respuesta a nivel habitacional para los trabajadores que se instalen en la zona.

Este nuevo programa bautizado como 'Más vivienda, mejor empleo' pasará a integrarse en el Plan Aragón Más Vivienda 2024-2030.

En base a esa mayor necesidad de vivienda allá donde se vaya a generar un considerable número de puestos de trabajo, el Ejecutivo aragonés ha diseñado este nuevo programa que permitirá desarrollar suelos para actividad residencial sobre los que construir viviendas con algún régimen de protección pública en un plazo inferior al que permiten actualmente los procedimientos municipales.

Tal y como ha aclarado la vicepresidenta, la construcción de las viviendas correrá, parcial o totalmente, a cargo del promotor, pudiendo intervenir la administración directamente en aquellos suelos derivados de los aprovechamientos que le correspondan en base a lo que fija la ley y la normativa urbanística aplicable.

Asimismo, el desarrollo de este nuevo programa también se rige, según ha matizado, en la "dificultad" de acceso a la vivienda entre los jóvenes. Así pues, ha expuesto que 46.000 jóvenes tienen problemas para emanciparse "por los elevados alquileres o por la imposibilidad de acceder a una compra".

