CESTE brilla en "Vive Tecnara 2025" con una noche histórica de reconocimientos

CESTE Centro Universitario vivió una noche extraordinaria en el evento del Clúster TECNARA, "Vive Tecnara 2025", donde tres de los ocho premios entregados recayeron en la institución. Un logro que confirma la calidad, el rigor académico y la capacidad de CESTE para formar talento que marca la diferencia.

Pocas cosas emocionan más en educación que ver cómo los estudiantes transforman lo aprendido en proyectos capaces de destacar entre los mejores. Y ayer, CESTE lo logró por partida doble.

El premio al Mejor Trabajo Fin de Grado fue para Pablo Monclús Radigales, alumno del Bachelor in Applied Computing (titulación oficial británica del Centro Adscrito a la University of Wales Trinity Saint David). Su proyecto "Predicción de Diabetes Tipo 2 con Machine Learning: Análisis, Modelado y Aplicación Clínica" demuestra el potencial del análisis de datos aplicado a la salud y el impacto real de las competencias adquiridas en CESTE.

Premiados en "Vive Tecnara 2025".

El premio al Mejor Trabajo Fin de Máster recayó en José Fernando Trebolle, formado en el Máster in Data Science and Artificial Intelligence. Su estudio "Modelo Predictivo de la Longitud Total del Intestino Delgado para Aplicar Cirugía Bariátrica Basado en Análisis de Datos y Técnicas de Inteligencia Artificial" es un ejemplo brillante de cómo la IA puede transformar la medicina y aportar soluciones de alto valor clínico.

Y la noche culminó con un reconocimiento institucional que consolida la trayectoria de CESTE: el Premio a la Dualidad en el Sector de la Defensa en Aragón, entregado por Daniel Rey (director gerente del Instituto Aragonés de Fomento) en nombre del Hub de la Defensa y recogido por su presidente, José María Marín Velázquez.

Este galardón pone en valor 25 años de compromiso con la formación especializada en el ámbito de la defensa, un puente real entre el mundo civil y el militar.

Una labor única que se ha materializado en más de 17 programas de especialización tecnológica desde computación cuántica hasta ciberoperaciones militares, redes avanzadas o telecomunicaciones impartidos en unidades y dependencias de máximo prestigio, como la Casa Real, la UME, el Mando Conjunto del Ciberespacio, la Academia de Ingenieros de Hoyo de Manzanares o la Brigada Logística de Zaragoza, entre muchas otras.

Esta área estratégica está liderada por Mateo Barrios González, director TIC de CESTE, cuyo trabajo ha consolidado a la institución como referente nacional en la formación dual de alta tecnología.

La noche de Vive Tecnara 2025 no solo celebró premios: celebró el esfuerzo, la visión y la excelencia de una comunidad académica que trabaja para transformar la sociedad desde el conocimiento.