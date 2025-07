Un proveedor de Stellantis pretende dejar en la calle a 44 personas: “Tenemos motivos suficientes para ir a la huelga”

Los trabajadores de Trans-Sesé están intentando quemar todas sus naves en las negociaciones del ERE propuesto por la compañía y que supondría el despido de 44 trabajadores, de una plantilla de 61 personas. Ambas partes se encuentran negociando las condiciones en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA) antes de iniciar una huelga indefinida el próximo miércoles.

Las conversaciones, sin embargo, no están ni mucho menos cercanas. Según ha explicado el presidente del Comité de Empresa, Eduardo Guamán, antes de la reunión en el SAMA, los sindicatos exigen una indemnización de 33 días por año, mientras que la empresa no pasa de los 20. “Que por lo menos vengan con otra actitud, ya que las últimas reuniones están en 20 días y no quieren moverse de ahí”, ha pedido el representante de los trabajadores.

La empresa justifica este ERE al perder el servicio que daban en la planta de Stellantis, ya que la multinacional ha optado por internalizar este proceso, sin que les hayan expuesto el motivo. Desde el Comité también se plantea que alguna de las dos compañías permita el traslado o la subrogación de los trabajadores. “Tenemos conocimiento de que se está contratando gente en Stellantis, que van a tener que seguir haciendo lo que hacemos nosotros ahora mismo”, ha afirmado Guamán.

Además de las cuestiones económicas, la plantilla también demanda protección para los trabajadores más mayores o un plan de recolocaciones en otros ámbitos de la empresa. “Tenemos unas diferencias muy abismales con la empresa, y estamos en un momento muy malo”, lamentan desde el Comité.

Este ERE deja a multitud de trabajadores en una situación delicada, ya que han acumulado diferentes ERTE durante los últimos cuatro años que han dejado a muchos sin posibilidad de cobrar paro. “Ya hemos consumido bastantes días de paro”, ha incidido el presidente del Comité de Empresa.

Numerosos trabajadores se han concentrado a las puertas del SAMA para protestar ante la situación a la que está abocando Trans-Sesé a estos trabajadores. Esta concentración ha coincidido con la entrada al edificio de los representantes de la empresa, que han aguantado los abucheos sin hacer declaraciones. “Tenemos motivos suficientes para ir a la huelga. No nos vamos a dejar despedir”, han proclamado los trabajadores.