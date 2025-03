Jacques Pommeraud, CEO de Inetum: “Europa se está quedando atrás en el desarrollo de inteligencia artificial”

El CEO de Inetum advierte, en una entrevista para EL ESPAÑOL, del riesgo que corre Europa si no acelera sus inversiones en inteligencia artificial. Más información:

Inetum es una de las grandes compañías a nivel mundial que apuesta por Aragón como centro de diversas operaciones de servicios de inteligencia artificial. Actualmente dispone de tres sedes en Zaragoza, Monzón y Huesca con 250 trabajadores, aunque sus planes pasan por duplicar su plantilla en la capital aragonesa para alcanzar los 400 empleos en los próximos años.

Sin embargo, su CEO, Jacques Pommeraud, lamenta que Europa se esté “quedando atrás” en la implantación de inteligencia artificial con respecto a EEUU o China, como reconoce en una entrevista para EL ESPAÑOL DE ARAGÓN. “En el contexto actual del mundo, con una competición entre continentes, si Europa no se adapta más rápido a la tecnología modernizada, incluyendo la IA, tendremos un problema, y nuestra industria tendrá un problema”, apunta.

P.- Hace unos meses anunciaron aquí la ampliación de su sede en Zaragoza y además cuenta con proyectos también en Huesca y en otras localidades como Monzón. ¿Qué importancia tiene Aragón para el desarrollo global de Inetum?

Queremos estar ubicados localmente. Tenemos oficinas en Bilbao, Barcelona, Sevilla y en Aragón tenemos 3 oficinas. Continuaremos invirtiendo en España y en Aragón. Tenemos 3 motivos por los que invertimos en Aragón. Primero, queremos estar cerca de nuestros clientes. Vemos mucha demanda de nuestros servicios de los gobiernos y compañías locales. Queremos tener gente que trabaja aquí, que paga sus tarifas aquí y que puede ir fácilmente a sus clientes. El segundo motivo es el talento. En Aragón hay un buen talento tecnológico. Tenemos colaboraciones con las universidades. Haremos más para entrenar a jóvenes y contratar gente con experiencia en la compañía. Queremos que las personas tengan una oficina donde pueden quedarse y tener a su familia. Queremos estar aquí. Seguiremos creciendo. Tenemos 200 personas en Aragón y esperamos tener 400 en 3 años.

P.- Esos 400 trabajadores que esperan tener aquí en Aragón, ¿son una muestra del potencial de crecimiento que tiene la región en el sector tecnológico?

Sí, tiene mucho potencial. Las personas que trabajan aquí tienen dos tipos de clientes, algunos de ellos son clientes locales, pero también trabajan en centros de excelencia. Son lugares que sirven a clientes en toda España. Uno de ellos está especializado en ciberseguridad y seguirá creciendo. Crecerá más en cloud y con Microsoft, por ejemplo. Por eso es interesante. Puedes servir a los clientes locales y a todos ellos.

P.- Dos de sus principales socios, como Amazon y Microsoft, también han apostado por Aragón para crear sus centros de datos. ¿La apuesta por Aragón es segura?

Estas dos empresas están aquí para permanecer. Invertimos mucho en desarrollar equipos aquí, así que permanecerán. Estimamos que para cada persona que trabaja en Microsoft o Amazon, hay 7 personas que hacen lo que hacemos nosotros, así que, si ellos crecen rápido, nosotros también lo haremos. Si miramos a España en general y al grupo, tenemos otras asociaciones que son menos desarrolladas. Somos muy buenos amigos y partners con Salesforce, que es otra empresa de software, y ServiceNow, que es una empresa americana que hace servicios automáticos y plataformas, pero, hasta ahora, están menos presentes aquí.

P.- En este congreso, en ‘The Wave’, se están viendo muchas aplicaciones de inteligencia artificial generativa. Y esto, únicamente, es el principio de toda la expansión de la IA.

Es una revolución digital. Impactará en casi todos los empleos en la sociedad desarrollada, en cambiar la forma en que las personas trabajan, de médicos a agricultores, a motociclistas, a servidores civiles, a bancos… Es un gran cambio de juego. Sin embargo, estoy preocupado de que Europa se esté quedando atrás. Europa es demasiado lenta en comparación con nuestros competidores, asiáticos y americanos, en usar la IA para hacer a sus empresas más productivas. En el contexto actual del mundo, con una competición entre los continentes, si Europa no se adapta más rápido a la tecnología modernizada, incluyendo la IA, entonces tendremos un problema. Y nuestra industria tendrá un problema.

P.- ¿Por qué Europa se está quedando atrás?

El problema que veo es que Europa tiene un enfoque de riesgo en lugar de un enfoque de oportunidad. Nos gusta preguntarnos cuáles son los problemas. Hacemos leyes y regulaciones, e, incluso antes de tener problemas, ya preguntamos cuál es el impacto en el empleo, la soberanía, dónde están mis datos o si es peligroso. Nos gusta preguntarnos muchas preguntas cuando las empresas y gobiernos de otros países simplemente van a por ello. Ellos, cuando ven un problema, lo resuelven después. Lo aprendí en EEUU durante 15 años. Su aproximación a la innovación es muy diferente. En EEUU, cuando fallas, está bien. Es una forma de aprender y crecer. En Europa, cuando fallas, normalmente te pones en pena.

Tenemos un problema de pensamiento en una época donde lo que importa es la velocidad de la adopción. Ahora mismo veo en los medios un montón de debate sobre la soberanía. Creo que es un debate equivocado. Primero, es demasiado tarde. Y segundo, hay formas de asegurarnos que nuestros datos permanezcan encriptados y soberanos, ubicados en territorio europeo. Eso nos protege de cualquier riesgo. Entonces, en lugar de preguntarle y ver demasiados riesgos, mi consejo es ir por ello. Y si vemos un problema, vamos a resolverlo.

P.- ¿Cómo pueden llegar estas nuevas tecnologías a esas pequeñas empresas? ¿Hay riesgo de que se genere una brecha?

Si miras los datos, hay una brecha digital. Solo el 11% de todas las empresas de más de 10 trabajadores, invierten en IA. Pero, en las de más de 150 empleados, es más del 40%. Así que, sí, las pequeñas empresas son un poco asustadas. No saben qué hacer. Creen que es demasiado complicado, no es para ellas. Pero creo que es erróneo. Creo que las pequeñas empresas pueden adoptar la inteligencia generativa de manera simple, y eso les beneficiará. La manera de hacerlo es simple, no es un gran proyecto. Los proveedores hoy en día ofrecen inteligencia artificial dentro de sus productos. Mi consejo es que utilicen el módulo de IA que ya tienen en su empresa.

P.- ¿Es capaz de adivinar hacia dónde va la inteligencia artificial generativa?

Veo una gran oportunidad de crecimiento, creación de empleos, de éxito económico, pero también veo riesgos que debemos tener en cuenta. Primero, como cualquier progreso, tiene que beneficiar a todos, no solo a algunas personas. Segundo, como en cualquier cambio en el trabajo, igual que cuando inventamos los motores o las máquinas en las fábricas, hay un momento en el que tenemos que ayudar a la empresa a cambiar la forma en que trabaja.

Los gobiernos tienen que ver que esta riqueza puede ayudar a financiar sistemas médicos, pensiones, defensa y preservación ambiental. Esta gran oportunidad tiene que ser empleada por los gobiernos pero de manera correcta.

P.- De cara al empleo, los trabajadores y ciudadanos en general se van a tener que adaptar a la inteligencia artificial o su empleo va a desaparecer.

Depende del trabajo. Para la mayoría de la gente, tendrán que adaptarse. Mis padres eran médicos. Cuando trabajaban, usaban los sábados para hacer papeleo y los miércoles analizaban los resultados en papel. Tenían 4 días a la semana para ver a la gente. Con la inteligencia artificial, los médicos van a poder ver a los pacientes 5 días a la semana con menos papeleo y se van a enfocar en el aspecto humano y la consulta. Se escucha mucho que los agricultores pasan mucho tiempo en su tractor en el campo, pero también en la oficina, llenando documentación para obtener dinero de Bruselas, analizar datos del clima y pedir fertilizantes. Esa es la parte del empleo que va a ser mucho más fácil con la inteligencia artificial para que puedan enfocarse en ser agricultores.

La mayoría de la gente va a estar enfocada en la parte más interesante de su trabajo y será una gran oportunidad para muchas personas. Por ejemplo, la inteligencia artificial nos permitirá hablar cualquier lengua. No habrá barreras de educación. La inteligencia artificial lo hará muy fácil para que puedan comunicarse mejor, enviar buenas emails sin errores, hacer presentaciones y ser entendidos de la manera que merecen.

P.- Uno de sus centros en Aragón está dedicado a la ciberseguridad, que, debido al aumento y la adopción de la tecnología, será cada vez más importante.

Absolutamente. Para mí, la ciberseguridad es el primer riesgo que una empresa o un gobierno debería anticipar, incluso pequeñas empresas. Cualquier persona puede ser atacada. No importa si viene del crimen o de gobiernos. Todos estamos expuestos a ataques cibernéticos. Cuando hablo con los CEO, siento que muchos de ellos piensan que no son grandes suficiente para ser atacados, y están equivocados. Cualquier persona puede ser víctima de un ciberataque y tiene que estar preparado.

P.- ¿Qué posibilidades de crecimiento ve Inetum en Aragón?

El potencial de crecimiento es grande. Hay talento y estamos contribuyendo a generar nuevo talento. Acabamos de firmar con el Gobierno de Aragón un acuerdo para el desarrollo de dos módulos de FP Dual en Huesca. Para nosotros, Huesca puede ser el centro ciber y cloud en Aragón para Inetum, para trabajar aquí y también para proyectar servicios fuera.

Nuestro centro de Monzón queremos especializarlo en tecnologías avanzadas de Microsoft para atender clientes aquí y proyectarlos hacia el resto de nuestros clientes a nivel nacional y global. Zaragoza ahora mismo tiene dos áreas de experiencia que son fuertes, que son SAP, la plataforma ARP, líder en el mercado y probablemente el único player europeo realmente relevante, y la gestión de infraestructuras.

Ese tipo de proyectos los hacemos para clientes públicos y privados. Entendemos que el resto de partners, que comentaba Jack, verá igual el potencial de Aragón, se implementará aquí y queremos ser ese partner que acompañe. Hay la sensación de que la inversión de Amazon o Microsoft traerá poco empleo real, mano de obra, aparte de la inversión en construcción o de gestión de los data centers, pero, como decía Jack, es un acelerador y un multiplicador. Un empleo en datacenters genera siete empleos en servicios IT. A medida que la tecnología se hace más accesible y se democratiza el acceso, cuanto más empresas vayan asumiendo estas nuevas tecnologías y las incorporen, más empleo tecnológico y más partners querrán sumarse a la apuesta que Aragón ha hecho por la tecnología y que partners y empresas como nosotros hacemos. Con lo cual, en cuanto a potencial y proyección, lo vemos muy grande.