El Real Zaragoza sobrevive ante el Castellón en un mal partido: salva un punto (0-0) y sigue a tres de la salvación

Resistió el Real Zaragoza durante más de 90 minutos para sumar un punto, insuficiente en su lucha por la permanencia, pero de gran valor por el transcurso del partido. Podía haber goleado el Castellón en el Ibercaja Estadio, sobre todo en una primera parte de sucesivas ocasiones. Le anularon hasta dos goles, pero el encuentro finalizaba sin tantos (0-0) y con la expulsión de Marcos Cuenca cuando se agotaba el tiempo reglamentario.

Los de Sellés apenas crearon ocasiones de gol, aunque mejoraron tras el descanso con los cambios y la línea de cinco en defensa. Aun así, los visitantes fueron superiores y los maños ven como las victorias en casa se le siguen resistiendo (solo dos en todo el curso).

Tras los malos resultados de la jornada para sus intereses, el conjunto aragonés debía hacer los deberes para no volver a descolgarse de la salvación, a cuatro puntos antes de empezar su encuentro.

Solo con el cambio de Valery en lugar de Cuenca en el once inicial, y el nuevo fichaje Rober en el banquillo, se presentaba el Real Zaragoza al choque contra uno de los conjuntos más en forma de la categoría y segundo clasificado.

Marcado por un fuerte viento acompañado de lluvia, el balón empezaba a rodar en el Ibercaja Estadio, donde, desde el principio, el Castellón era superior. A los dos minutos, Cala ya avisaba con un disparo lejano que detenía Andrada.

No obstante, el mayor susto tenía lugar en el minuto 10, cuando una mesa de la zona de arriba del estadio salía volando hacia las gradas impactando sobre un aficionado. Por este motivo, el juego se detenía durante más de cinco minutos. Por suerte, los daños no han sido graves.

En el 16 se reanudaba el juego y entonces, el acecho de los de Pablo Hernández ganaba presencia sobre el verde. Primero con un palo de Mabil tras una gran jugada por la derecha, pero también con disparos de Jakobsen desde el centro del área y de Cipenga a la media hora.

El ataque de los valencianos era constante, aunque el Real Zaragoza se salvaba entre apariciones de Andrada, disparos desviados o incluso un gol anulado por falta.

Así pues, la mejor noticia al descanso para los de casa era que el marcador se mantenía como al principio. 0-0 y a confiar en un cambio total para la segunda mitad.

Segunda parte

Trataba de mejorar el Real Zaragoza después del paso por vestuarios con un triple cambio y una línea de cinco atrás, pero las principales ocasiones seguían siendo del Castellón. De hecho, de nuevo los visitantes, mediante Barri, metían el balón al fondo de la red y esta vez por un fuera de juego previo no valía.

Aun así, los blanquillos lograban puntualmente armar jugadas de peligro. En una de ellas, dirigida por Cuenca en la banda, Juan Sebastián cazaba el esférico desde fuera del área y su disparo pegaba a un defensor terminando en saque de esquina, aunque a punto de envenenarse sobre el arco de Matthys.

El número de llegadas iba menguando, eran mucho menos que en el acto previo y el Real Zaragoza aguantaba con algo menos de sufrimiento. Casi en el 90, Marcos Cuenca tenía que parar una contra de los blanquinegros y veía la tarjeta roja directa, por lo que se perderá el duelo de la semana que viene frente al Albacete.

En definitiva, el 0-0 deja a los de Rubén Sellés a tres puntos de la permanencia, esperando a ver qué hace la Cultural Leonesa este lunes.