El sorprendente cambio en la portería del Real Zaragoza, otra vez Francho y la baja de Keidi Bare

Insuficiente, pero suficiente cuando llega cumplido el tiempo reglamentario. El Real Zaragoza rescató un punto de A Coruña en su enfrentamiento ante el Deportivo este sábado. Se adelantaron los gallegos nada más empezar con un grave error de los de Víctor Fernández, pero Francho, de nuevo, marcó en el 92’ el gol del empate.

El Real Zaragoza no merecía perder, tuvo ocasiones, muchas, para empatar o ganar el encuentro. Pero le faltó eficacia hasta que llegó Francho Serrano, que salió en el minuto 68 por Keidi Bare, para alegrar la tarde a los casi 400 zaragocistas desplazados hasta Galicia.

El canterano del Real Zaragoza lleva ya cuatro goles en este curso, dos de ellos en el descuento. Así pues, este sábado, como aquel lunes en Cartagena, el zorro volvió a ser el héroe de los maños. En el campo y con goles, Francho grita renovación, una acorde a su rendimiento.

No obstante, antes del pitido inicial y de que todo esto ocurriese, la afición aragonesa se sorprendía por el once de Víctor Fernández. Principalmente, por la ausencia de Poussin en la portería. El francés, titular desde la jornada 2, se quedó en el banquillo para dejar su lugar a Joan Femenías.

Este llegó como primer arquero este verano, lo fue en el debut en Cádiz, pero cayó lesionado y no había vuelto a jugar en LaLiga. Eso sí, fue el guardameta del Real Zaragoza ante el CE L’Hospitalet y el Granada en Copa del Rey. El cambio sorprendió, pues Poussin había mostrado un gran nivel, incluso callando las voces que lo juzgaban el pasado año.

En su regreso, Femenías recibió un gol en el que poco pudo hacer y tuvo dos grandes intervenciones para mantener a su equipo con opciones en el choque. Mención también a Jair, que se coló también en la alineación por primera vez en toda la temporada y rindió a un gran nivel en esa nueva línea de cinco.

Keidi Bare, baja en Eibar

No conseguir los tres puntos fue la principal decepción de la tarde del pasado sábado dada la urgencia por volver a ganar. Sin embargo, no fue la única. La otra mala noticia fue la quinta amarilla de Keidi Bare. El albanés fue amonestado a los 20 minutos de encuentro, siendo esta la quinta en el curso. Por tanto, el centrocampista no podrá estar en el duelo de la próxima jornada ante el Eibar en Ipurúa.

Su ausencia se unirá a la de Borge, Kosa y Bazdar, a la espera de ver la recuperación de Soberón y de que no haya más percances durante la semana.

El Real Zaragoza se enfrenta al Eibar el sábado 14 a las 18.30.