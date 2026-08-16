Irene Burillo conquista Leipzig y demuestra que la madurez también gana partidos: "Todo llega con paciencia y esfuerzo"

Irene Burillo, tenista profesional y natural de Caspe, ha conquistado el W75 Open de Leipzig, uno de los triunfos más importantes de su carrera, después de imponerse a la alemana Ida Wobker por 6-7(8), 6-4 y 6-0.

La tenista de Caspe tuvo que remontar una final muy igualada y, tras ceder el primer set en el desempate, reaccionó en el segundo para terminar resolviendo con autoridad en el tercero, donde encadenó los seis juegos del parcial.

Más allá del resultado, Burillo destaca la satisfacción por haber sabido gestionar una situación que, en otro momento de su carrera, habría sido diferente e igual "le habría hecho venirse abajo".

“La madurez me ha dado aceptación y tranquilidad”, explica la aragonesa, que considera que esa evolución personal ha sido clave para afrontar con mayor serenidad los momentos de presión.

Próximos objetivos

Burillo comenzó a jugar al tenis con siete años en Caspe, su localidad natal, y si pudiera hablar ahora con aquella niña que empezaba a descubrir este deporte, tendría claro qué consejo darle, “con paciencia y esfuerzo, todo llega”.

Aún con resaca por este gran título, Burillo tiene claro su próximo objetivo, "me gustaría clasificarme para el Open de Australia, que es en enero de 2027".

El título de Leipzig supone así un nuevo paso en la trayectoria de una tenista que continúa creciendo.

Después de este triunfo, afronta los próximos meses con la confianza y la tranquilidad que le han permitido dar un paso adelante también fuera de la pista.