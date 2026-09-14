Ibercaja celebra 150 años con un acontecimiento histórico: el estreno mundial de la "Sinfonía Goya" en Zaragoza

Bajo la dirección de Grzegorz Nowak, director de la Royal Philharmonic Orchestra de Londres, será interpretada por la Orquesta Clásica Santa Cecilia.

Poner en valor la figura y la obra de Francisco de Goya es uno de los compromisos que siempre han definido la labor de Fundación Ibercaja.

Este año, en el que celebra su 150 aniversario, era el momento idóneo para reivindicar al gran genio aragonés y hacerlo de una forma en la que no se había visto, o mejor dicho escuchado, hasta el momento.

Esta propuesta inédita formulada y encargada por Fundación Ibercaja va a ver por fin la luz como la Sinfonía Goya, la primera y única creación musical dedicada a Francisco de Goya y Lucientes.

La presentación de su estreno, que se ha llevado a cabo en el Patio de la Infanta, en Zaragoza, ha contado con la participación del director general de Fundación Ibercaja, José Luis Rodrigo; el compositor Joan Valent; el director Grzegorz Nowak, y el presidente de Subterfuge Classics, Carlos Galán.

Gran estreno en primicia en octubre

La Sinfonía Goya ha sido encargada por Fundación Ibercaja al compositor español Joan Valent, con motivo de su 150 aniversario. Se trata de una creación artística inédita y la única en el mundo dedicada a Francisco de Goya.

La obra se representará por primera vez en exclusiva el día 2 de octubre, a las 19.30 horas, en la Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza, interpretada por la Orquesta Clásica Santa Cecilia y bajo la dirección de Grzegorz Nowak, director de la Royal Philharmonic Orchestra de Londres, con la participación de la soprano Sabina Puértolas.

Tres días después, la Sinfonía recalará en Madrid, con la interpretación que se llevará a cabo el 5 de octubre, a las 19.30 horas, en el Auditorio Nacional de la capital española.

Cuatro movimientos en torno a su mirada

La Sinfonía Goya se adentra en la visión que el artista ofreció en sus diferentes etapas, con las tensiones, contrastes y emociones.

En este contexto supone una relectura contemporánea a este recorrido, más allá de una ilustración o un acompañamiento literal a su obra pictórica.

Está estructurada en cuatro movimientos con una duración de 47 minutos: I. Tinnitus / Los Caprichos / Saturno, II. Regreso a la Luz / Lo Femenino, III. La Lechera de Burdeos, y IV. Los Desastres de la Guerra.

El recorrido musical abarca desde la crítica social presente en sus Grabados hasta la oscuridad más radical de su última etapa, pasando por la intimidad, la belleza y la tragedia histórica que caracterizó a algunas de sus Estampas.

En otras palabras, la Sinfonía Goya es capaz de dialogar con uno de los grandes artistas universales de la historia, que supo anticiparse a la modernidad.

El resultado es esta partitura, impulsada por Fundación Ibercaja y concebida por Joan Valent como una obra musical inspirada en el universo del artista aragonés, una propuesta que no busca trasladar literalmente su pintura a la melodía, sino abrir un espacio de interpretación en el que música y arte visual se encuentran.

Tras su interpretación en primicia en Zaragoza y Madrid, la Sinfonía Goya, se lanzará el 6 de octubre a través del sello discográfico Subterfuge Classics y podrá escucharse en Spotify, Apple Music, Amazon y YouTube.

Fundación Ibercaja comparte y estrena esta Sinfonía como una de las grandes iniciativas de este 150 aniversario que responde a su compromiso en la difusión y la puesta en valor de Francisco de Goya, el gran genio aragonés, que hoy y como preludio al bicentenario de su fallecimiento, cuenta por primera vez con una Sinfonía en su honor.

Joan Valent

Joan Valent es compositor y director de orquesta, con una sólida formación desarrollada en Mallorca, Barcelona y Los Ángeles.

Además, ha trabajado en ámbitos muy diversos, desde la ópera y la música clásica contemporánea hasta el flamenco, la electrónica y las bandas sonoras, colaborando con destacados cineastas y grandes figuras de la lírica internacional.

A lo largo de su carrera ha recibido importantes reconocimientos, entre ellos dos Premios Grammy por sus trabajos junto a Montserrat Caballé o el Premio Gaudí a la Mejor Música Original.

Grzegorz Nowak

Grzegorz Nowak es director Permanente Asociado de la prestigiosa Royal Philharmonic Orchestra de Londres, al frente de la que ha dirigido numerosos conciertos y giras por distintos países.

Su carrera internacional se consolidó tras obtener el primer premio y todos los premios especiales del prestigioso Concurso de Dirección Ernest Ansermet de Ginebra.

Desde entonces, ha dirigido algunas de las principales orquestas internacionales y ha sido director musical de importantes formaciones e instituciones en Europa y América.

Fundación Ibercaja

Fundación Ibercaja es una entidad privada sin ánimo de lucro procedente de la transformación de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja, Ibercaja, cuyos fines institucionales son la creación, realización y fomento de obras sociales y culturales, impulsando el desarrollo de las personas y la mejora del territorio, a través de una adecuada gestión de su participación en Ibercaja Banco.

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