Arranca la Aragón Fashion Week 2026: moda, diseñadores, identidad e industria del 21 al 27 de septiembre

La octava edición de la Aragón Fashion Week ya tiene fechas oficiales. Del 21 al 27 de septiembre de 2026, todas las miradas de la industria estarán puestas en el textil y la moda de nuestra Comunidad.

Modelos, diseñadores y toda la industria se dan la mano en esta nueva edición de la AFW, bajo el nombre "Más que Moda" que expande su visión para reivindicar el textil como un motor económico, de innovación y de identidad que trasciende las pasarelas.

"Es muy importante la logística textil que tenemos en Aragón y eso se quiere visibilizar en esta edición, todo el tejido industrial y económico que está detrás con cerca de 1000 empleos y una generación de riqueza muy importante", explica María del Mar Paño directora general de Industria e Innovación del Gobierno de Aragón.

El programa se ha dado a conocer en una presentación en el patio de la infanta este jueves 8 de septiembre.

Organizada por la Federación de Industrias Textiles y Confección de Aragón (FITCA), y cuenta con la indispensable colaboración del Gobierno de Aragón a través de su Dirección General de Promoción Industrial e Innovación, y del Ayuntamiento de Zaragoza.

En esta edición se pone el foco en que la moda no es solo lo que se ve bajo los focos, sino todo el trabajo, los oficios y los profesionales que hay detrás sosteniendo el sector.

FITCA, organizadora del evento, pretende así convertir a la moda aragonesa en un espacio de fusión donde todo tiene cabida, indistintamente de su estilo, género y vertiente.

Zaragoza será el epicentro de toda la actividad, el Palacio de Congresos acogerá una pasarela como núcleo de tendencias con desfiles de diseñadores emergentes, escuelas de diseño y marcas consagradas, y la plaza del Pilar el "colofón final".

"Es un orgullo poder juntar en la plaza del Pilar a nuestra industria textil, a nuestros jóvenes y consolidados diseñadores, con el público, con ese público de calle que no está habituado a poder disfrutar de estos magníficos eventos y que ponemos a disposición", ha comentado Carlos Gimeno, consejero de Economía, Transformación Digital y Transparencia del Ayuntamiento de Zaragoza.

Puerto Venecia, el shopping resort de referencia, reafirma su compromiso con el talento local y repite como patrocinador principal. A este gran apoyo a la moda aragonesa se suman corporaciones y entidades como Full Energía, Turismo Aragón, Cámara de Comercio, Metódyca, Ibercaja y Fundación Ibercaja.

Una red transversal que impulsa la moda desde sus vertientes estéticas, culturales, sociales y económicas.

Moda y gastronomía

En esta nueva edición, la octava de la AFW y la tercera que se celebra en Zaragoza, hay una novedad.

La moda y la gastronomía se encuentran en el clásico pequeño bocado: la tapa.

"Cinco diseñadores con cinco modelos suyos retarán a los hosteleros del Tubo a que ofrezcan una tapa que se identifique con ese modelo. Esperamos que durante toda la semana los zaragozanos puedan disfrutar no solo de los diseños, sino de esa tapa inspiracional y conjugar dos sectores que son muy importantes para la ciudad, como es la industria textil y la hostelería", ha anunciado Gimeno.

Los locales que participan son: La Ceci, El Federal, El Meli del Tubo, El Balcón del Tubo y Mestisso.

Cinco diseñadores participarán con un diseño propio expuesto en cada uno de los establecimientos, y estos tendrán una tapa inspirada en el modelo que "a lo mejor la incluyan en su carta". Además, se creará una tapa solidaria inspirada en el look que cada diseñador ponga en cada establecimiento a favor de APSATUR.

Programa

LUNES 21 DE SEPTIEMBRE

18:00 Sala Alcarria (Patio de la Infanta) Javier Usón "La otra cara de la moda: ¿Quién está detrás de nuestra ropa?" Una charla sobre las personas que trabajan en la industria de la moda y los retos laborales del sector.

19:30 Sala Ebro, Edificio Grupo San Valero. PUEBLOS VIVOS presenta REAALS, una campaña que reivindica una nueva forma de mirar y vivir el medio rural: elegir pueblo es elegir oportunidades.

19:30 Cocolebrel presenta la colección BE RURAL. BE REAAL, junto a una línea de merchandising de DITEX2. Orgullo rural convertido en moda, identidad y futuro.

MARTES 22 DE SEPTIEMBRE

12:00 Santos Estudio. La diseñadora Natalia Rivera protagonizará una charla en torno a un Fashion Calling, una iniciativa orientada a ofrecer conocimiento, orientación y una visión práctica sobre la industria de la moda.

18:00 Xplora Ibercaja. Mesa redonda "Más que moda: logística, tecnología y nuevas tendencias en la industria", con Blekman, Lacor y Raquel Campos, que abordará el ecosistema real que existe detrás de la ropa que vestimos.

MIÉRCOLES 23 DE SEPTIEMBRE

12:00 Metódyca. Evento Metódyca.

18:00 Sala Alcarria (Patio de la Infanta). Mesa redonda con Peletería Gabriel, Protocolo y Teresa Terrén sobre la evolución de la moda, hacia dónde se dirige la industria y cuáles pueden ser sus próximos retos y tendencias.

20:00 Ruta por El Tubo. Cinco diseñadores participarán con un diseño propio expuesto en La Ceci, El Federal, El Meli del Tubo, El Balcón del Tubo y Mestisso. Los establecimientos ofrecerán además tapas inspiradas en los modelos y se creará una tapa solidaria a favor de APSATUR.

JUEVES 24 DE SEPTIEMBRE

18:00 Espacio Joven Ibercaja (Sala Ágora). Exposición Looks Nancys + David Moss, Alassane Gaye & Johny Joseph. La exposición está realizada por Angelines Lotas, alumna del Espacio Formativo Las Moiras. También habrá una charla con David Moss, ganador del XIII Concurso Internacional de Jóvenes Diseñadores de Tenerife Moda, sobre su experiencia en pasarelas y su trayectoria en la industria. Participarán además el diseñador senegalés Alassane Gaye y Johny Joseph, director de Creative Handicrafts, organización de Mumbai dedicada a empoderar a mujeres de zonas vulnerables mediante el empleo ético y el comercio justo en la industria textil.

21:30 Hide Club. OFF (Sesión DJ). Jurado pendiente de confirmar.

VIERNES 25 DE SEPTIEMBRE

12:00 Mobility City. Mesa redonda sobre deporte y moda, en la que se hablará del presente y futuro de ambos sectores, con marcas como Mercury, Cristina Navarro (La Piccolina), Tagoya y DITEX2.

13:00 Mobility City. Expo Protocolo City, con la presentación de esta exposición.

18:30 Palacio de Congresos. Desfile Diseñadores Emergentes.

20:00 Palacio de Congresos. Desfile Escuelas.

21:30 Palacio de Congresos. Desfile Certamen Jóvenes Diseñadores XXI.

SÁBADO 26 DE SEPTIEMBRE

12:00 Mobility City. Exposición Protocolo City.

18:30 Palacio de Congresos. Desfile Marcas I.

20:00 Palacio de Congresos. Desfile Marcas II.

21:30 Palacio de Congresos. Desfile YolanCris.

En los desfiles participarán firmas y diseñadores como Amani, Karó Atelier, Segundas Vidas, Irene Bielsa, Original Dessin, Maraz, Cachito Studio, Paula Caballero, Meet Bags, Grata y Maillen Raimondi.

DOMINGO 27 DE SEPTIEMBRE

10:00 Plaza del Pilar. Mercado, con acceso gratuito.

11:00 Plaza del Pilar. Desfile Emergentes, con acceso gratuito.

12:00 Plaza del Pilar. Desfile Marcas I y II, con acceso gratuito.

14:00 Plaza del Pilar. Desfile YolanCris, con acceso gratuito.