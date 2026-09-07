Pablo Puyol se convierte en el legendario escapista Houdini en el gran musical que llega al Teatro Principal

Un musical lleno de espectáculos de magia, eso podrán disfrutar los zaragozanos en el Teatro Principal .

Pablo Puyol (Salvador en Un paso adelante) interpreta al gran Houdini, en un musical que nos lleva a su último espectáculo con muchos flashbacks para conocer su historia y su trayectoria.

"Houdini, un musical mágico" combina una poderosa narrativa teatral con música, emoción, efectos visuales de última generación y más de veinte ilusiones ejecutadas en directo.

Presentación "Houdini, un musical mágico". Ayuntamiento de Zaragoza

Producido por LetsGO y beon. Enterteainment, el montaje está inspirado en la vida del legendario escapista Harry Houdini.

Escrito y dirigido por Federico Bellone, "Houdini, un musical mágico" está basado en el libro "El hombre imposible" y es el resultado de más de diez años de desarrollo.

La producción, estrenada en Madrid con gran éxito, comienza su gira nacional en Zaragoza. Estará en el Teatro Principal hasta el 18 de octubre, por lo que será una de las grandes propuestas teatrales durante estas Fiestas del Pilar.

Sobre el escenario se presenta a Houdini no solo como una gran figura del espectáculo, sino también como un hombre complejo, dividido entre la búsqueda del éxito, sus ambiciones y sus vínculos personales, especialmente su tensa relación con su madre.

"Para prepararme el personaje me leí su biografía y evidentemente me he visto las películas sobre su vida, lo cierto es que un papel complejo, pero me apetecía meterme en este embolao brutal", ha comentado Pablo Puyol durante la presentación de la función.

Pablo Puyol encarna al maestro del escapismo

El actor y cantante Pablo Puyol se pone en la piel de Harry Houdini después de haber protagonizado la primera temporada del espectáculo en Madrid, donde la producción obtuvo una destacada acogida de crítica y público.

El actor ha estado hoy en el Teatro Principal de Zaragoza presentando esta gran producción que será una de las actividades teatrales que forman parte de la agenda de las Fiestas del Pilar.

Su interpretación se apoya en una puesta en escena envolvente concebida para trasladar al espectador al universo del escapista más célebre de todos los tiempos.

Los números musicales conviven con desafíos, desapariciones y grandes efectos de ilusionismo, integrados en el desarrollo dramático de la obra y diseñados específicamente para su ejecución sobre un escenario teatral.

Federico Bellone, responsable de producciones como "El fantasma de la Ópera", "Mary Poppins", "West Side Story" o "Madame Butterfly", encabeza un equipo creativo internacional.

Los números de magia de gran formato han sido diseñados por Paolo Carta, mientras que Gillian Bruce firma la coreografía; Valerio Tiberi, el diseño de iluminación; Chiara Donato, el vestuario y la caracterización, y Clara Abruzzese, el diseño de escenografía.

La música original es obra de Giovanni Maria Lori, quien combina el lenguaje clásico del teatro musical con influencias del folclore húngaro como homenaje a las raíces de Houdini.

Carlos López ejerce como director musical residente, con la asesoría de Julio Awad, y Poti Martín se encarga del diseño de sonido. El equipo se completa con Sebastián Prada, como director asociado; Romeo Urbano, responsable de la traducción y adaptación de las letras, y Marta Melchiorre, como coreógrafa asociada.