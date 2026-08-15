‘Cómo salvar el mundo’ llega por primera vez a la gran pantalla para inaugurar el Festival de Cine de Comedia de Tarazona

ElXXIII Festival de Cine de Comedia de Tarazona y El Moncayo ‘Paco Martínez Soria’ ha levantado este sábado el telón de una nueva edición con una doble cita cinematográfica que marca también el inicio de laI Sección Oficial de Largometrajes Iberoamericanos de Comedia. La película encargada de inaugurarla es‘Cómo salvar el mundo’, dirigida y escrita porAlejo Levis, que se proyecta esta noche en el Teatro Bellas Artes y quese ve por primera vez en pantalla grande.

La jornada inaugural ha comenzado esta tarde con la proyección del documental‘Forqué. El oficio de hacer cine’, dirigido por Gaizka Urresti y Rafael Maluenda, una sesión especial que recupera la trayectoria deJoséMaría Forqué, uno de los grandes nombres del cine español y una figura especialmente vinculada a la comedia y al cine popular.

A través de testimonios, material de archivo y las voces de profesionales relacionados con su trayectoria, el documental realiza un recorrido por la carrera de Forqué, desde sus éxitos en los años 50 hasta su trabajo en la comedia y la televisión, y reivindica el legado de un creador cuya aportación ha trascendido generaciones.

La presencia de Gaizka Urresti y Rafael Maluenda en esta jornada inaugural permite además poner en valor la vinculación de Forqué con Aragón y acercar al público de Tarazona la figura de un cineasta aragonés fundamental para entender una parte de la historia del cine español.

“El propio documental juega con el humor y hace que nos riamos. José María Forqué ha sido un poco maltratado por parte de Aragón porque, aunque se le cita,no ha sido tan investigado y no hay tanta literatura sobre él”, afirman ambos directores.

Además, añaden que hablar sobre él “es un acto de justicia”porque “es necesario reivindicarle como maestro”, ya que hizo más de 47 largometrajes y 5 series de televisión.“Es un cineasta todoterreno y es muy bonito que Tarazona lo pueda ver”, sostienen.

‘Cómo salvar el mundo’ inaugura la nueva sección internacional

El gran estreno de la jornada llega con‘Cómo salvar el mundo’, que inaugura oficialmente laI Sección Oficial de Largometrajes Iberoamericanos de Comedia. La película, dirigida y escrita porAlejo Levis, se convierte además en laprimera cinta de esta nueva sección que el público puede disfrutar en pantalla grande, dentro de una selección formada por siete largometrajes inéditos en el festival.

La cinta está protagonizada porEdu Soto, Petra Holguera, Manuela Vellés, Jon Arias, Itziar Lazkano, Isidoro Fernández y Bella Agousouy presenta la historia de Maitane, una niña de diez años preocupada por el cambio climático que decide reducir la huella de carbono de su familia. La película combinahumor, emoción y conciencia medioambiental a través de una comedia familiar que plantea cómo las pequeñas acciones pueden contribuir a generar grandes cambios.

Para su director, Alejo Levis el gran aprendizaje es “no pensar en ser perfectos, en hacer todo bien, en cambiar todos los hábitos que tenemos ni en empezar a hacer locuras, sino enpensar que simplemente hay que dar pequeños pasos”.

“No podemos cambiar el mundo en general, pero sí que podemos cuidar de nuestro entorno, protegernos un poco y cuidarnos entre nosotros. Hay que crear un poco de comunidad y, a partir de ahí, trabajar. Lo ideal sería no centrarnos solo en nosotros”, asegura.

La inauguración cuenta con una amplia representación del equipo de la película. Hasta Tarazona se han desplazado su director y guionista,Alejo Levis; el productor,Ibon Cormenzana; los protagonistas,Petra Holguera y Edu Soto; la actriz protagonista y coproductora,Manuela Vellés, y la actriz,Cintia Ballvé.

Por su parte, Edu Soto reconoce que es la primera vez que hace una comedia“sin la intención de hacer reír”, ya que “se ve una problemática social y se intenta concienciar a la gente de que estamos en un momento clave para cambiar nuestros hábitos”. “Interpreto a un padre que intenta subirse al carro de una marcha atrás a iniciativa de su hija, la cual no termina de comprender mucho porque es una mega crack de la ecología y el ecologismo”, agrega.

Con esta nueva sección, el Festival de Cine de Comedia de Tarazona amplía por primera vez su competición a los largometrajes iberoamericanos y propone al público siete películas inéditas, procedentes de España, México y Puerto Rico.

El director del festival, Raúl García Medrano, destaca precisamente esta apuesta como una de las principales novedades de la edición: “Vamos a poder ver, sobre todo, cine de comedia, tanto en formato corto como en formato largometraje. En concreto, 44 cortometrajes a concurso en la sección oficial y siete largometrajes también en la sección oficial, esta vez, por primera vez, en iberoamericana”.

Según explica García Medrano, la organización afronta esta nueva edición con el objetivo de mantener la respuesta del público y consolidar el festival como punto de encuentro para profesionales y espectadores. “Las expectativas que tenemos son, sobre todo, que venga mucho público, que se consoliden los casi 6.000 espectadores que cada año vienen a todas las actividades que programamos durante ocho días y que los profesionales que vienen a presentar sus trabajos o a compartir sus experiencias aquí en Tarazona salgan satisfechos y con las expectativas cumplidas”, señala.