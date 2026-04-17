Esta localidad celebra San Jorge con la fiesta del Vencimiento del Dragón: habrá una recreación y mercadillo medieval

La fiesta grande de Aragón está a la vuelta de la esquina y Alcañiz ya tiene todo preparado para la fiesta del Vencimiento del Dragón, que este año cumplirá treinta ediciones.

El día de San Jorge, 23 de abril se disfruta desde 1996 del espectáculo cultural conocido como el Vencimiento del Dragón, creación basada en la leyenda de la Conquista de Huesca a los musulmanes por parte de Pedro I, en la llamada Batalla de Alcoraz (1096) donde se dice que contó con la ayuda milagrosa del santo.

Representa la lucha entre el bien, encarnado por San Jorge, y el mal representado por el dragón, triunfando la bondad y la tolerancia frente al odio; no mediante la espada sino con un ramillete de flores.

Fiesta Vencimiento del Dragón, Alcañiz.

También recupera una antigua tradición local, cuando los hortelanos de Alcañiz regalaban a su amada en este día de san Jorge, un ramo de flores silvestres llamado el “ramo del bienquerer”.

En el día de San Jorge se instalan puestos de flores y libros junto a la Plaza de Toros, donde tiene lugar el Vencimiento del Dragón, un espectáculo en el que colaboran más de doscientos voluntarios entre jinetes, portadores del dragón, portadores de gigantes y cabezudos, danzantes, músicos de la banda, coro y caballeros calatravos.

Fiesta Vencimiento del Dragón, Alcañiz.

Una fiesta que fue reconocida como de “Interés Turístico de Aragón” que atrae a cada vez más público: el pasado año aproximadamente 4.000 personas asistieron al acto central del festejo, que se celebró por primera vez en la Plaza de Toros de Alcañiz.

Además, una exposición en el Liceo recorre fotográficamente estos 30 años en los que la festividad de San Jorge se celebra en Alcañiz con la representación del Vencimiento del Dragón.

Durante el fin de semana posterior se celebra el Mercado Medieval con más de 70 puestos, talleres y actividades para niños.

Programa de Fiestas

Jueves 23 de abril

10.00 a 14.00h. Puestos de flores y libros en Plaza de la Constitución. Firma de libros con escritores locales.

11.30 h Vencimiento del Dragón en la Plaza de Toros.

12.30h Comparsa de gigantes y cabezudos. Salida desde la Plaza de Toros, la comparsa transcurrirá por los paseos de la Ribera del Guadalope y volverá de nuevo a la Plaza de Toros.

14.00h Judiada Popular en la Glorieta, también en Puigmoreno y Valmuel. Participación: 2 euros. Venta de tickets en la Oficina de Turismo. Opción Judiada para vegetarianos.

16.00h VIII SÓLIDO FESTIVAL en la concha de la Glorieta. Con los grupos KALUMNIA - EFFE.

16.00 a 19.00h Tragachicos en la ribera.

Por otro lado, durante el fin de semana 25 y 26 de abril, Alcañiz también contará con actividades.

Estará el Mercado Medieval en la Glorienta Telmo Lacasa, con más de 70 puestos de artesanía y alimentación.

Habrá animación musical con LUX CELTAE. La participación de la asociación recreacionista Caballeros Calatravos y Mesnada de Alcañiz, y danzas medievales a las 19.00 horas a cargo del grupo de baile de José Antonio Pedrós. Así como el tragachicos, talleres y juegos para los más pequeños.