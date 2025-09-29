Una nueva obra se incorpora a la exposición 'Goya, del Museo al Palacio' en La Aljafería: así es el “Retrato de Luis de Borbón”

Pedro Olloqui y Marta Fernández presentan la obra “Retrato de Luis de Borbón” incorporada a la exposición “Goya, del Museo al Palacio”. Cortes de Aragón

Goya era aragonés. Esta es la premisa principal que se quiere reivindicar con todos los actos de Goya camino al bicentenario.

Zaragoza se prepara para el aniversario del fallecimiento del artista, y entre las diferentes exposiciones abiertas en la ciudad, destaca la temporal del palacio de la Aljafería que acaba de recibir una obra nueva.

La pintura “Retrato de Luis de Borbón”, óleo sobre lienzo realizado por Francisco de Goya en 1783, se ha incorporado este lunes con carácter temporal a la exposición ‘Goya, del Museo al Palacio’.

La presidenta de las Cortes de Aragón, Marta Fernández, acompañada por el director general de Cultura del Gobierno de Aragón, Pedro Olloqui, ha presentado esta incorporación a la gran muestra sobre Goya que se exhibe en la sede de las Cortes de Aragón.

“Aposté desde el principio por colocar este edificio, patrimonio de la Humanidad, en el lugar que merece en España y el mundo, con un respaldo firme hacia la cultura y nuestra propia historia, y esta exposición nos da la razón, gracias a la buena acogida mostrada por el público”, ha subrayado Fernández, tras comprometerse a seguir trabajando en esa línea desde las Cortes de Aragón.

Presentación de la nueva obra invitada de la exposición “Goya, del Museo al Palacio”. DGA

El director general de Cultura, Pedro Olloqui, ha indicado que la exposición ‘Goya, del Museo al Palacio’ es un itinerario que “nos pone en camino a todos los aragoneses hacia el 2028”. La muestra está cosechando “un éxito sin precedentes por parte de la crítica y del público”, ha observado.

En su opinión, este éxito es también un reconocimiento a la voluntad de recuperar la aragonesidad de Goya, “recuperar esa idea fundamental en el pensamiento de Goya de que Goya es lo que es por ser aragonés, porque en caso contrario hubiera sido otra cosa distinta”, ha argumentado.

La obra "Retrato de Luis de Borbón"

El cuadro que se incorpora a “Goya, del Museo al Palacio” completa una exposición donde aparecen otras obras, como el Infante de Vallabriga, que forma parte de los retratos que el pintor realizó a la familia de don Luis de Borbón.

Este, hijo de Felipe V e Isabel de Farnesio, además de hermano de Carlos III, se casó con la aragonesa María Teresa de Vallabriga, y fueron padres de Luis María de Borbón y Vallabriga, cuyo retrato también está presente en la sala contigua.

El “Retrato de Luis de Borbón” es un óleo sobre lienzo, de 49 x 40 cm. Se trata de una obra de propiedad particular cedida temporalmente para la parte itinerante de la exposición en La Aljafería. Pintado en 1783, Francisco de Goya se vio inducido por la atracción que ejercía la medallística en Don Luis para tomar como modelo del retrato las efigies de las medallas.

El pintor de Fuendetodos estuvo dos veranos consecutivos realizando este y otros retratos del infante y de su familia. En el lienzo, que se presenta en La Aljafería, con pocos trazos y gran sencillez, Goya refleja el semblante fatigado y apagado de don Luis de Borbón, al que le confiere una personalidad de carácter blando y espiritual.

Bicentenario de Goya

El Gobierno de Aragón presentó hace unos meses el Plan Director del Bicentenario del fallecimiento de Francisco de Goya, un documento que marca un itinerario de hitos y actividades artísticas encadenadas hasta 2028, cuando se cumplen 200 años de su muerte en Burdeos, que buscan homenajear al artista aragonés más universal y afianzar la identificación de Goya con Aragón, en particular con la ciudad de Zaragoza.

Entre los hitos que destacó la DGA está la transformación de San Juan de los Panetes en una experiencia inmersiva. El director general de Cultura ha asegurado esta mañana, que estará lista dentro de "muy poco".

Será algo "totalmente novedoso", según ha explicado Pedro Olloqui, y verá la luz "muy pronto". La fecha no se ha concretado, pero ha asegurado que "a lo largo de lo que queda de este 2025" se podrá "presentar el proyecto definitivamente".

"Estamos terminando de afinar este proyecto, nos hemos encontrado con algunas dificultades iniciales, la planimetría, los volúmenes...Todo esto ya está resuelto y creo que podremos avanzar con carácter inmediato y presentarlo muy pronto", ha asegurado Pedro Olloqui.

Para la celebración del bicentenario también se está en conversaciones con el Museo del Prado. "La disposición es buenísima y a su debido tiempo podremos presentar una colaboración con ellos para 2028", ha adelantado Olloqui.