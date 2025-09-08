Fecha confirmada: el musical de MAMMA MIA! brillará en Zaragoza para las fiestas del Pilar

El musical de Mamma Mia! brillará en Zaragoza para las fiestas del Pilar. E.E

¿Quién no ha cantado alguna vez eso de "Mamma mia here I go again. My my, how can I resist you? Mamma mia, does it show again? My my, just how much I've missed you"?

Da igual a la generación que pertenezcas, ABBA tiene canciones míticas que todos nos sabemos, hemos cantado, bailado y nos hemos emocionado con ellas.

Ahora Zaragoza, está de enhorabuena y brillará con MAMMA MIA! El Musical en las próximas fiestas del Pilar. El espectáculo fue el primer musical del mundo creado a partir de las canciones de una banda. El estreno original en 1999 coincidió con el 25 aniversario del triunfo de ABBA en Eurovisión con "Waterloo".

Del 2 al 19 de octubre se podrá disfrutar del musical en el Palacio de Congresos. La venta de entradas ya está disponible aquí. El precio ronda los 50 €.

Más de 50 personas, 27 de ellas parte del elenco artístico que salen al escenario, hacen realidad el viaje a la Isla Griega en la que el amor consigue atrapar al espectador desde el principio, y hará que se levante a bailar al final.

"El espectáculo es muy completo, con una escenografía original que va a encantar a todo el mundo", ha explicado Verónica Ronda, encargada de interpretar el papel de Donna, esta mañana durante la presentación en Zaragoza.

Ylenia Baglietto, que interpreta a Tanya, una de las amigas de Donna, añadía "Este musical es un gran homenaje a ABBA. Sus canciones siguen encantando a las nuevas generaciones", reconocía.

Sinopsis

Por si hay algún despistado, que no conoce la trama de MAMMA MIA!, hay que advertirle de que es una montaña rusa de emociones. El amor en todos sus sentidos (de familia, amistad, pareja...) es el principal protagonista.

Donna, madre soltera e independiente, es dueña de un pequeño hotel en una idílica isla griega. Allí ha criado sola a Sophie, que va a casarse.

Escena de MAMMA MIA! El Musical.

La joven, sin decir nada a nadie, decide invitar a los tres hombres que pasaron por la vida de su madre, con el fin de que su verdadero padre le acompañe al altar.

Donna por su parte, invita a dos amigas de la infancia. El reencuentro del grupo te hará reír y emocionarte a partes iguales.

Mamma Mia! El Musical

MAMMA MIA! El Musical, está basado en los 23 grandes éxitos de ABBA tales como «Dancing Queen» «Gimme Gimme Gimme» «Chiquitita» o «The Winner Takes It All» entre otros. Un homenaje a las madres y a sus hijas, al amor y a los viejos amigos. Ha sido galardonada como Mejor Coreografía por los Premios Teatro Musical.

El musical ha sido visto por más de 65 millones de espectadores en todo el mundo en más de 400 ciudades y en 16 idiomas diferentes.

Cuando Meryl Streep asistió a una de las representaciones en Broadway escribió una carta de agradecimiento dirigida a actores y productores, donde decía: "Si alguna vez pensáis en hacer la película llamadme". El resto es historia.

MAMMA MIA! es la comedia musical con la que no podrás evitar cantar, bailar y emocionarte al ritmo de las canciones de ABBA. Esto lo convierte en un musical para todo tipo de edades y público, para disfrutarlo en pareja, en grupos de amigos o en familia.

Ahora los zaragozanos pueden viajar a la idílica isla griega para asistir a la boda del año, enamorarse de sus personajes y contagiarse con su energía positiva.