Raphael regresa a los escenarios tras su ingreso hospitalario y actuará en el Príncipe Felipe de Zaragoza

Tras una breve pausa por su hospitalización, Raphael regresa a los escenarios y presenta ‘Raphaelísimo’, una nueva gira con la que recorrerá España a partir del 15 de junio. Una de las paradas más especiales del cantante será la de Zaragoza, donde actuará el próximo 22 de noviembre en el pabellón Príncipe Felipe. Para esta cita tan esperada por muchos de sus fans aragoneses, las entradas estarán disponibles a partir del próximo martes 29 de abril en Ibercaja, El Corte Inglés y www.raphaelnet.com.

Esta nueva gira marca el reencuentro del artista con su público tras un tiempo de ausencia, y nace del deseo de compartir, una vez más, la emoción de la música en directo con quienes lo han acompañado a lo largo de su trayectoria.

Acompañado por su banda, interpretará los grandes himnos de su carrera —temas que forman parte de la memoria de varias generaciones como ‘Escándalo’ o ‘Mi gran noche’— junto a las canciones de 'Ayer... aún', su último álbum, un homenaje a la canción francesa publicado en noviembre de 2024.

La gira comenzará en el Teatro Romano de Mérida y pasará por algunos de los recintos más emblemáticos del país, como el Teatro de la Zarzuela de Madrid (con tres funciones), o el Pabellón Príncipe Felipe en Zaragoza.

Con “Raphaelísimo”, Raphael vuelve a demostrar que lo suyo no es solo una carrera, sino un compromiso artístico con su público. Y Zaragoza, ciudad que tantas veces ha coreado sus canciones, se prepara ya para recibir de nuevo al artista de Linares en una noche que promete ser inolvidable.

Mensaje de Raphael

Después de los cuatro meses sin actividad musical por su linfoma cerebral, Raphael anunció este miércoles 23 de abril el regreso a los escenarios:

"Queridas amigas, queridos amigos. Como muchas y muchos sabéis, durante los últimos cuatro meses he estado siguiendo un tratamiento médico debido al linfoma cerebral que se me diagnosticó. Con enorme emoción, puedo deciros que me encuentro muy bien y profundamente agradecido. Gracias a mi familia, mi pilar esencial, por su amor incondicional. Al Hospital 12 de Octubre, al Hospital Clínico San Carlos y a toda la sanidad pública, por haberme cuidado con una entrega, profesionalidad y humanidad ejemplares. A mis amigos, compañeros de profesión y a los medios de comunicación, gracias también por tanto cariño".

"Y, por supuesto, gracias a vosotros: mi público. Por cada mensaje, por cada pensamiento y por estar ahí incluso en la distancia. Me habéis hecho sentir muy acompañado y muy querido".

"Con una ilusión inmensa, hoy puedo anunciar que el próximo 15 de junio retomaré mi agenda. Quiero devolveros, en forma de canciones, todo el cariño que me habéis dado durante este tiempo. Os quiero mucho!", finalizaba el artista.