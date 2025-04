Nerea Resa, la autora zaragozana que visibiliza la diversidad funcional: "Es un homenaje a mi hermano"

La sociedad sigue avanzando paso a paso hacia la inclusión, la igualdad y el respeto. Pero todavía quedan muchas barreras por derribar y mucho trabajo por hacer para sensibilizar en las acciones más simples y cotidianas de la vida. Con el objetivo de ayudar y aportar su grano de arena, la periodista y autora Nerea Resa ha publicado el cuento ilustrado ‘Un ser espacial’. Una publicación inédita que cuenta en primera persona la vida de su hermano Kevin, con diversidad funcional.

‘Un ser espacial’ es un cuento ilustrado basado en hechos reales y narrado de manera cercana por alguien que ha vivido el autismo en su entorno. Presentado en un formato corto, se dirige a todos los públicos, mayores y pequeños, con el objetivo de poder concienciar a toda la población de la diversidad intelectual y de cómo tratar a las personas con diferentes capacidades.

“Es un homenaje a mi hermano Kevin y a todas las personas con diversidad funcional”, resume Nerea Resa, autora y hermana del protagonista. No obstante, para ella el principal propósito es ayudar y conseguir que estas personas se sientan identificadas con el relato.

Dada su experiencia, plasma la realidad de una familia con un hijo con discapacidad intelectual. En su caso, lo ha vivido como hermana. Kevin, que ahora tiene 30 años, tiene una discapacidad intelectual severa superior al 75%, gran dependencia y apenas puede hablar. Por ello, ha tenido que superar diversos obstáculos.

'Un ser espacial'.

Romper barreras

En ‘Un ser espacial’ se abordan situaciones cotidianas como ir en bus que pueden ser un gran reto para las personas con diversidad funcional y su familia. Por ejemplo, la periodista recuerda un día en el que Kevin, debido a sus estereotipias motoras, le dio sin querer con la mano a una señora en el transporte público y esta “no se lo tomó muy bien”, afirma.

También tienen su lugar en la historia las relaciones con los profesionales médicos o jugar en el parque. En ese sentido, Nerea Resa defiende que está en la mano de todos que el mundo sea un lugar mejor y aprender a actuar para que la convivencia sea más fácil. “Hay que trabajar por dar visibilidad, sensibilizar, romper los estereotipos y las barreras”, manifiesta.

Con esa motivación nace el libro. Nerea Resa buscaba ayudar a niños y adultos como su hermano, y tratando de aportar su grano de arena, encontró en este cuento la forma de hacerlo. “Lo que se me da mejor es escribir y comunicar”, confiesa al contar el origen.

El proceso no ha sido sencillo para ella y ha tardado cinco años en ver la luz. “Empezó siendo una novela autobiográfica, fue una catarsis, para mí era como ir al psicólogo todos los días. Me ayudaba, pero yo no quería ser la protagonista, lo era Kevin y lo importante era ayudar al resto”, reconoce.

Nerea Resa en la presentación de su cuento.

Al final, lo está consiguiendo, pues la autora tiene constancia de que su cuento se está adquiriendo en los colegios como material de enseñanza.

‘Un ser espacial’ es un cuento escrito desde el corazón y 100% aragonés, ilustrado por Nerea Mur y editado por Tacita y Media. Vio la luz el día 2 de abril y la autora se muestra muy contenta porque en estas semanas se han vendido ya más de 200 unidades.

Sin embargo, lo más positivo de esas cifras es que el cuento es benéfico y lo que se recaude irá destinado a Kevin porque, como explica Nerea Resa, “las personas con autismo no tienen la mejor economía”. Igualmente, la entidad Atades, que ha estado al lado de la familia desde el comienzo, recibirá parte de los beneficios.

Por otro lado, aunque Kevin no se expresa con palabras, por el lenguaje no verbal, creen que está contento. “Sonríe y me abraza, quiero pensar que está orgulloso, aunque nunca lo sabremos al 100%", señala Nerea Resa. "Ahora ya me gira la cabeza cuando hablo de ello, pensará que soy muy pesada, pero le está gustando", dice con humor.

Como conclusión, la periodista aragonesa insiste en que su mensaje final es el de la empatía: “Se habla mucho de ella, pero no la aplicamos tanto. A mi hijo siempre le repito el mensaje de no hacer lo que no te gustaría que te hicieran. Y el pensar antes de actuar”. Además, valora la importancia de tratar con las personas con diversidad funcional con cariño o con una sonrisa. “Aunque no sepas como tratarles, la intención es lo que cuenta”, concluye.