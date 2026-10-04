El mercado ambulante de Zaragoza abrirá un día más: "Vamos a ver cómo funciona e introduciremos novedades"

El mercado ambulante de Zaragoza (el rastro), ampliará temporalmente sus días de apertura con una prueba piloto que permitirá abrir cuatro sábados consecutivos después de las Fiestas del Pilar.

La medida se aplicará los días 24 y 31 de octubre y 7 y 14 de noviembre en el aparcamiento sur de la Expo.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha anunciado este domingo la iniciativa durante una visita al mercado, en la que ha estado acompañada por el consejero de Economía, Transformación Digital y Transparencia, Carlos Gimeno, y representantes de las juntas del Mercado Ambulante y del mercado de segunda mano.

La alcaldesa de Zaragoza en su vivista al mercado ambulante. Toni Galán

Actualmente, el rastro se celebra los miércoles y domingos, de 10.00 a 14.30 horas.

Los domingos reúne tanto puestos de venta ambulante textil como de segunda mano, mientras que los miércoles se mantiene únicamente la actividad textil, debido a la menor afluencia durante la jornada laboral.

En total, el mercado cuenta con alrededor de 500 puestos, con productos como ropa, calzado, complementos y artículos para el hogar.

Prueba piloto

La apertura de los sábados se plantea como una prueba para analizar si el cambio de día modifica la afluencia de clientes y la actividad de los vendedores.

Según ha explicado Chueca, la iniciativa se ha planteado tras las conversaciones mantenidas entre el Ayuntamiento y la Junta del Mercado Ambulante.

"Llevamos veinte años haciendo el mercado de la misma forma cuando los hábitos de consumo han cambiado, por lo que creo que es buen momento para probar otras fórmulas", ha señalado la alcaldesa.

"Vamos a ver cómo funciona y, una vez que tengamos el impacto, valoraremos e introduciremos las novedades que mejor funcionen".

Chueca ha explicado que el Ayuntamiento analizará los resultados de estas cuatro jornadas antes de decidir si introduce cambios en el funcionamiento habitual del mercado. "Ahora toca probar, medir los resultados y, a partir de los datos y de la experiencia de vendedores y clientes, decidir qué cambios pueden mejorar este servicio", ha indicado.

El presidente de la Junta del Mercado Ambulante, Diego Clavería ha acompañado a la alcaldesa durante la visita y ha mostrado su respaldo a la prueba piloto.

El mercado se encuentra junto al Puente del Tercer Milenio, en un espacio que dispone de unas 3.000 plazas de aparcamiento.

También cuenta con conexión mediante las líneas de autobús CI1 y C12, además de la línea 34.