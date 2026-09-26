El canal de Aguas Bravas acogerá las primeras competiciones nacionales de piragüismo a finales de año

El canal de Aguas Bravas ya está casi listo para acoger en sus instalaciones las primeras competiciones de piragüismo a nivel nacional.

Según ha podido confirmar este diario, a finales de 2026 podrían celebrarse ya los primeros campeonatos en un circuito totalmente renovado.

Ya a finales del mes de abril, desde Océano Atlántico -concesionaria- se anunció que las instalaciones debían pasar por 'boxes' durante unos meses.

La intención era adaptar el canal a las necesidades deportivas actuales, tras 18 años desde que se creó el circuito para la Expo de 2008.

Para esta misión, la Federación Aragonesa de Piragüismo puso a prueba el canal con grandes estrellas de este deporte acuático.

Un 'chequeo' que se realizó hace cinco meses y que sirvió para detectar todos los detalles que faltaban. También, aquellos que sobraban (como algunas piedras del circuito).

En este tiempo, parece que los trabajos realizados -tanto por parte de la empresa como por el Ayuntamiento- han ido avanzando, pero todavía quedan "varios detalles por ultimar".

La idea es que, antes de las Fiestas del Pilar, se lleven a cabo nuevas pruebas en las instalaciones para contrastar que todo lo realizado hasta ahora va por buen camino. Después, además de cambiar los detalles que sean necesarios, quedarán todavía algunos asuntos por llevar a cabo, como la limpieza de los cauces.

Apertura total en 2027

Eso sí, la intención desde la empresa es que el canal se convierta no solo en un centro deportivo de alto nivel, sino también en un espacio en el que las familias puedan disfrutar.

La apertura será, finalmente, durante el primer trimestre del 2027, tras retrasarse la inauguración por las reparaciones y trabajos realizados en las instalaciones. En un principio, la idea era abrir para el mes de junio y aprovechar el tirón del verano con este deporte acuático.

El proyecto contempla un uso integral del canal, centrado en tres grandes ámbitos: el deportivo, con entrenamientos y competiciones de alto nivel; el uso general abierto al público, con actividades como rafting, kayak o hidrospeed; y el ámbito formativo, con programas para centros educativos, formación profesional y cuerpos de seguridad.

Entre las disciplinas que se podrán practicar destacan el slalom olímpico, el descenso en aguas bravas, el kayak polo o modalidades recreativas, con el objetivo de atraer tanto a deportistas federados como a visitantes y familias.

Además, se prevé la celebración de competiciones nacionales e internacionales, lo que reforzará la proyección de Zaragoza como referente en deportes de aguas bravas.