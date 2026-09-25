Zaragoza adjudica el contrato "ZGZ Verde 360" por 8,5 millones: "Se mejorará el control de los parques y jardínes"

El Gobierno de Zaragoza ha adjudicado este viernes el contrato de "ZGZ Verde 360" por unos 8,5 millones de euros. Esta licitación busca complementar el plan de mejora de la infraestructura verde urbana y de los equipamientos.

Tal y como ha recordado hoy la consejera de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, "hasta ahora las tareas de conservación relacionadas con la obra civil, mobiliario urbano, juegos infantiles o control técnico del arbolado se vienen realizando con unos recursos limitados y sin un contrato estructurado que permita a los servicios municipales una planificación sistemática. La nueva medida supone una apuesta estratégica por la optimización de los recursos y la mejora sustancial de la calidad del espacio público".

Este contrato integra tres lotes complementarios, con una duración inicial de cuatro años, para la conservación de obra civil y mobiliario urbano; el mantenimiento de juegos infantiles y equipamientos deportivos de las zonas verdes; y un servicio de control de calidad y seguridad del arbolado urbano.

Lote 1: Conservación de obra civil y mobiliario de la Infraestructura Verde , permitirá mantener en óptimas condiciones bancos, papeleras, pérgolas, caminos y demás elementos urbanos de los parques y jardines. Ha sido adjudicado a Firmeza Solutions SL , por un importe en concepto de canon de 2.094.525,63 euros y un porcentaje de baja al cuadro de precios en relación a los servicios por valoración del 15% .

, permitirá mantener en óptimas condiciones bancos, papeleras, pérgolas, caminos y demás elementos urbanos de los parques y jardines. Ha sido adjudicado a , por un importe en concepto de canon de y un porcentaje de baja al cuadro de precios en relación a los servicios por valoración del . Lote 2: Conservación de áreas infantiles y de mayores, así como de equipamientos deportivos de la Infraestructura Verde, garantizando entre otros objetivos el cumplimiento de las normas europeas de seguridad y el correcto funcionamiento de las más de 400 áreas de juego , 71 áreas de mayores y 53 circuitos deportivos básicos distribuidos por toda la ciudad. Ha sido adjudicado a Valoriza Servicios Medioambientales SA , por un importe total (para los cuatro años) de 2.578.254,55 euros . A su oferta se suman, como mejoras, 200 metros lineales de valla de madera y polietileno; inspección ocular una vez cada dos semanas, e inspección funcional y de mantenimiento preventivo una vez al mes.

, y distribuidos por toda la ciudad. Ha sido adjudicado a , por un importe total (para los cuatro años) de . A su oferta se suman, como mejoras, de madera y polietileno; inspección ocular una vez cada dos semanas, e inspección funcional y de mantenimiento preventivo una vez al mes. Lote 3: Control de calidad de los contratos de conservación del arbolado, que reforzará la inspección técnica y la prevención de riesgos mediante nuevas herramientas digitales y metodologías avanzadas. El adjudicatario ha sido Tecnigral SL, por un importe de 1.225.357,32 euros, incluyendo seis visitas anuales de inspección de control de calidad (adicionales a las mínimas contenidas en los pliegos y 5 visitas a lo largo de la duración del contrato para inspecciones después de eventos autorizados.

El contrato, en cada uno de sus lotes, tendrá una duración de cuatro años, prorrogable uno más, lo que permitirá una mayor estabilidad técnica, planificación presupuestaria y eficiencia administrativa. En total, el Ayuntamiento podrá movilizar más de 10 millones de euros durante toda su vigencia.