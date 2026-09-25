Vox exige prudencia en el asunto del Tiro de Pichón: "Cuatro años sin resolver un recurso muestra cierta desidia"

El concejal del Grupo Municipal de VOX en el Ayuntamiento de Zaragoza, Armando Martínez, ha reclamado "prudencia institucional” en relación con la reclamación de cantidades al Club Tiro de Pichón.

Martínez ha comparecido ante los medios para clarificar la postura de su formación y “ha reivindicado la iniciativa de su Grupo, recordando que VOX fue el primero y el único en solicitar formalmente que el máximo órgano jurídico del Ayuntamiento se pronuncie sobre la posible prescripción de las acciones”.

"Fuimos los primeros, fuimos los únicos que solicitamos ya en la última Comisión de Urbanismo al consejero que se dirigiese al Servicio Superior Jurídico del Ayuntamiento para que emitiesen un informe en relación con la eventual prescripción de la acción de reintegro contra el Tiro de Pichón", ha enfatizado Armando Martínez.

El concejal ha lamentado el "escándalo" que, a su juicio, intentan generar formaciones como Zaragoza en Común y el Partido Socialista, que ahora se suman a la petición de medidas de forma precipitada y sin contar con el aval técnico necesario.

Decisión basada en la legalidad

Frente a las tesis de la izquierda, el concejal de VOX ha defendido que las decisiones de la Administración Local deben basarse firmemente en la legalidad y el criterio experto de la asesoría jurídica municipal.

El objetivo de VOX, ha señalado Martínez, es determinar con criterios estrictamente técnicos y jurídicos si existe un riesgo real de prescripción que pueda comprometer la recuperación de las cantidades adeudadas y el patrimonio municipal, evitando que una cuestión de esta relevancia se aborde desde “conjeturas políticas”.

En caso de que los servicios jurídicos municipales confirmen la existencia de ese riesgo, el Grupo Municipal de VOX reclama que se actúe de inmediato para proteger los fondos públicos y evitar posibles responsabilidades para los concejales.

No obstante, Martínez se ha mostrado contundente en el caso de que exista el más mínimo riesgo patrimonial para la ciudad.

"Si cabe la más mínima duda, con un 0,001% de probabilidades de que existiese tal riesgo de perder la acción de reclamar al Tiro de Pichón, desde luego desde el Grupo Municipal de VOX solicitaremos que se resuelva de inmediato ese recurso y, por supuesto, que se reclamen las cantidades que se nos adeudan", subraya Martínez.

Críticas a Natalia Chueca

Armando Martínez también ha dirigido sus críticas hacia la gestión del Gobierno municipal del Partido Popular, calificando de "desidia" el hecho de que se acumulen cuatro años de retraso sin dar respuesta al expediente.

"Cuatro años sin resolver un recurso muestra cierta desidia. Eso es totalmente cierto. Si la asesoría jurídica considera que ese recurso hay que resolverlo, habrá que resolverlo de inmediato para que el plazo vuelva a contar desde cero", ha advertido.

Martínez ha fundamentado las dudas de su Grupo citando el acta de la Comisión de Urbanismo de diciembre de 2023, donde el propio gerente de Urbanismo alertaba del riesgo de que se pasara el plazo por "laxitud" fijando el escenario menos favorable en cuatro años.

Ante la aproximación de estas fechas y ante la posibilidad de que existan responsabilidades directas para el Pleno y los concejales, VOX considera vital conocer de inmediato la postura del órgano jurídico de la Casa antes de dar los siguientes pasos en concordancia con los servicios municipales.