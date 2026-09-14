El PSOE exige al PP convocar la bilateral con la DGA y denuncia un "abandono absoluto" de Azcón a Zaragoza

El concejal socialista Horacio Royo ha denunciado este lunes el “abandono absoluto” que está sufriendo Zaragoza por parte del Gobierno de Jorge Azcón y ha acusado a la alcaldesa, Natalia Chueca, de actuar como “cómplice” y ser también la “culpable” de la falta de inversiones y de avances en asuntos fundamentales para la ciudad.

Royo ha lamentado que en los tres años de gobierno, Azcón “no ha invertido ni un céntimo” en equipamientos educativos o sanitarios en la ciudad, algo que “contrasta” con su “beligerancia” de sus exigencias cuando era alcalde. Al mismo tiempo, ha acusado a Chueca de mantener un doble rasero en sus reivindicaciones institucionales.

“La misma alcaldesa que no duda en envolverse en cualquier bandera, siempre y cuando el destinatario de esa batalla sea alguien del Partido Socialista”, ha señalado.

Sin embargo, según Royo, “permanece en absoluto silencio respecto a todos los incumplimientos de Azcón, cuando lo que debería estar haciendo es defender a los zaragozanos”, ha añadido.

Royo ha comparecido en rueda de prensa para avanzar los planteamientos que el Grupo Socialista trasladará el próximo jueves en la Comisión de Presidencia, en la que ha solicitado la comparecencia del consejero de Presidencia para conocer qué está haciendo el Gobierno de Aragón respecto a la Comisión Bilateral de Capitalidad entre Zaragoza y la comunidad autónoma, un órgano que ha exigido a la alcaldesa que se convoque inmediatamente.

Royo ha reclamado además que Chueca acuda a esa reunión con una posición previamente consensuada.

“Si quiere de verdad representar los intereses de la mayoría de los zaragozanos, debe ir a esa reunión de la Comisión Bilateral con una agenda debatida y compartida con todos los grupos. No puede ir, como hizo hace tres años, simplemente a hacer anuncios preelectorales”, ha señalado, advirtiendo de que una nueva reunión sin compromisos concretos podría convertirse en “un engaño y una decepción profunda para las necesidades de los zaragozanos”.

Y es que, el edil socialista ha criticado la “extraordinaria preocupación” que genera la “indolencia del PP, tanto en el Ayuntamiento como en el Gobierno de Aragón” respecto a esta Comisión. “En los más de tres años de gobierno de Azcón tan solo se ha producido una reunión, que tuvo lugar en diciembre del año 2023”, ha recordado.

Asuntos de "extraordinaria importancia"

Para Royo, “puede parecer una cuestión meramente formal que se convoque o no a la Comisión Bilateral, pero no lo es en absoluto”, ha señalado. A su juicio, esta falta de actividad ha provocado que “asuntos que son de extraordinaria importancia para la ciudad hayan quedado postergados y hayan generado necesidades nuevas en el caso de una ciudad como Zaragoza en pleno proceso de crecimiento”.

El concejal socialista ha puesto el foco especialmente en el cambio de posición de Jorge Azcón desde que abandonó la Alcaldía de Zaragoza para convertirse en presidente del Gobierno de Aragón.

En concreto, en materia de financiación, ha recordado que Azcón reclamaba reiteradamente la actualización del Fondo de Capitalidad, que supone unos ingresos de ocho millones de euros, pero que aplicando la regla de actualización prevista legalmente, Zaragoza debería estar recibiendo ahora mismo nueve millones de euros. “¿Saben qué supone un millón de euros que se nos debe a Zaragoza? Supone climatizar tres colegios”, ha enfatizado Royo.

El concejal socialista también ha denunciado la situación del renovado convenio económico-financiero del Gobierno de Aragón, que “incumple la Ley de Capitalidad” al no contemplar el incremento mínimo establecido en la norma. “De esa manera, al finalizar ese convenio, en 2029, el Ayuntamiento debería estar recibiendo 26 millones. Va a acabar recibiendo 24”, ha denunciado. “Nos han escamoteado dos millones de euros que, sumado al millón que perdemos del Fondo de Capitalidad, estamos hablando de una pérdida de tres millones de euros al año”, ha alertado.

Royo ha comparado además la financiación corriente recibida por Zaragoza durante los últimos gobiernos autonómicos. “En el año 2023, cuando Lambán salió del Pignatelli, el Ayuntamiento de Zaragoza recibió ese año, de financiación corriente directamente del Gobierno de Aragón, la cifra de 44,8 millones de euros”, ha recordado. “Hoy, el último año que tenemos un dato referente a la ejecución presupuestaria, con el señor Azcón recibimos 39 millones, bastante menos que con el señor Lambán”, ha añadido.

A su juicio, estas cifras evidencian la falta de capacidad de reivindicación del actual Gobierno de Chueca. “No le faltan los motivos a la señora Chueca para abordar estas cuestiones en el marco de la Bilateral”, ha señalado.

El concejal socialista también ha denunciado el incumplimiento de los compromisos relacionados con la depuración y el saneamiento. Ha recordado que Azcón defendía, cuando era alcalde, que Zaragoza debía recibir inversiones del Gobierno de Aragón proporcionales a la recaudación del ICA en la ciudad. Incluso, ha recordado, calificó el plan aragonés de saneamiento y depuración de insulto, de “ridículo”.

"Ni un céntimo en depuración"

Sin embargo, “después de tres años en el asiento del presidente del Gobierno de Aragón, ese plan de depuración y saneamiento no se ha modificado en una coma”. “No se ha aumentado la inversión del Gobierno de Aragón en depuración y saneamiento en Zaragoza ni un céntimo”, ha denunciado.

Royo ha extendido sus críticas a los equipamientos educativos y sanitarios. “En estos tres años no ha iniciado un solo equipamiento relacionado con sus competencias, ni uno solo”, ha afirmado.

Una situación que, según ha explicado, contrasta con “los 100 millones que el Gobierno de Lambán destinó a construir equipamientos educativos y universitarios en la ciudad de Zaragoza durante su mandato”. “El Gobierno de Azcón no ha invertido un céntimo en equipamientos de la ciudad de Zaragoza”, ha insistido.

El socialista ha vinculado esta falta de inversión con el crecimiento demográfico de la capital aragonesa. “Zaragoza había alcanzado los 735.000 habitantes y, por tanto, había incrementado en los últimos cinco años su población en 50.000 personas. 50.000 personas que hoy no tienen un solo equipamiento sanitario nuevo, excepto el que construyó Lambán en el barrio Jesús”, ha denunciado.

En este sentido, ha puesto como ejemplos el centro de salud de Arcosur y la ampliación del hospital Royo Villanova. Sobre el primero, ha criticado que “llevamos meses discutiendo” sobre su ubicación y que “hoy día no es más que una idea”.

Respecto al Royo Villanova, ha calificado la situación de “particularmente escandalosa” y ha lamentado que, después de tres años, el Gobierno de Aragón siga sin concretar la ampliación del centro. “Si Azcón hubiese continuado con el proyecto que le dejó el anterior Gobierno socialista en su día, hoy las máquinas estarían trabajando en ampliar el Royo Villanova y mejorando la asistencia sanitaria hospitalaria de la margen izquierda de la ciudad”, ha afirmado.

Respuesta municipal

El consejero de Presidencia, Ángel Lorén, ha solicitado al PSOE que "deje de leer los argumentarios que pasa Moncloa y que pise más la calle antes de mentir".

“El Gobierno de Jorge Azcón está presente, entre otras transformaciones de la ciudad, en la renaturalización del Río Huerva, en La Nueva Romareda o en una política de vivienda pública que es ya visible más de 3.500 viviendas impulsadas en solo tres años frente a las 0 que hizo el Gobierno del socialista Javier Lambán en ocho años”, ha señalado Lorén, quien destaca la colaboración bilateral también en materia social como “el servicio de ayuda a domicilio o la teleasistencia a dependientes”.