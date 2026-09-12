Alegría reclama a Azcón que "acepte la mano tendida de los socialistas" para trabajar en la prevención de incendios

La secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, ha vuelto a señalar la necesidad de alcanzar un pacto autonómico frente a los incendios y el cambio climático.

Lo ha expresado esta mañana, durante su visita a la XXV Feria de la Patata de Cella, donde ha reclamado al presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, "que acepte la mano tendida de los socialistas para trabajar conjuntamente en prevención, extinción y recuperación de los territorios afectados".

Alegría ha recordado que la provincia de Teruel "también ha sufrido este verano importantes incendios", haciendo especial mención a los sucedidos en el Matarraña y en la zona de Ejulve, en la comarca de Andorra-Sierra de Arcos.

“Los incendios no entienden de color político”, ha señalado la dirigente socialista, que considera fundamental que las fuerzas políticas aragonesas sean capaces de alcanzar un acuerdo para reforzar la prevención y la extinción y, sobre todo, estar mejor preparados para evitar que futuros incendios tengan consecuencias tan graves como los registrados este verano.

Alegría ha recordado que el PSOE ya ha ofrecido su colaboración al Ejecutivo autonómico y ha confiado en que Azcón atienda finalmente esa mano tendida, aunque ha reconocido que las primeras palabras del presidente aragonés ante la propuesta socialista “no fueron muy halagüeñas”.

La secretaria general del PSOE Aragón ha defendido que ese acuerdo debe ir acompañado de más recursos y, especialmente, de actuaciones concretas. En este sentido, ha considerado positivo el anuncio del Gobierno de Aragón de destinar 50 millones de euros a prevención y extinción, pero ha advertido de que tan importante como anunciar inversiones es hacerlas efectivas.



Alegría ha puesto como ejemplo la situación que todavía padecen vecinos de la Jacetania y de la zona de Riglos que, un mes después de extinguidos los incendios, siguen sin disponer de agua potable y tienen que recurrir al agua embotellada. Por ello, ha exigido al Gobierno de Aragón que dé una respuesta y una solución cuanto antes a estas familias.

También ha reclamado que lleguen cuanto antes las ayudas a los agricultores que colaboraron directamente en la lucha contra el fuego, poniendo a disposición sus propios medios y maquinaria y asumiendo de su bolsillo gastos como el combustible, sin que hasta el momento hayan recibido ayudas del Gobierno de Aragón.

“Hay mucho anuncio, pero por otro lado hay mucha realidad”, ha advertido Alegría, quien ha insistido en que los recursos anunciados deben hacerse efectivos y traducirse tanto en mejores medios de prevención y extinción como en soluciones para quienes siguen sufriendo las consecuencias de los incendios.

La dirigente socialista ha señalado además que Aragón, por su superficie forestal, presenta una de las peores ratios de medios disponibles para afrontar los incendios. Una situación que, a su juicio, obliga a reforzar los recursos y la planificación para estar mejor preparados ante futuros episodios.

25 años de la Feria de la Patata de Cella

Alegría ha realizado estas declaraciones durante su visita a la XXV Feria de la Patata de Cella, donde ha felicitado a los vecinos y vecinas por haber sabido aprovechar durante 25 años uno de los productos más característicos del municipio para generar actividad económica y convertirlo en una celebración capaz de atraer a visitantes de distintos puntos de Aragón.

La secretaria general del PSOE Aragón ha reconocido especialmente el trabajo de los voluntarios y de colectivos como la Cooperativa Campo La Fuente, la Asociación de Amas de Casa y los pensionistas, así como de todos los cellanos y cellanas que hacen posible cada edición de la feria.

Alegría ha destacado también la elaboración durante este fin de semana de cientos de tortillas de patata y el tradicional guiso que cada año prepara Victoria, del que se sirven cerca de 3.000 raciones.

Finalmente, ha puesto en valor la patata de variedad agria de Cella, a la que se ha referido como el “diamante dorado”, y ha felicitado al municipio por mantener y hacer crecer durante un cuarto de siglo una feria construida alrededor de uno de sus productos más representativos.