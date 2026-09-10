Zaragoza en Común exige a Chueca afrontar la crisis climática y de vivienda: "Mucho escaparate y poco barrio"

Zaragoza en Común ha hecho balance del mandato del Gobierno de Natalia Chueca tras la reunión mantenida este jueves con la alcaldesa con motivo del inicio del curso político y ha advertido de que, pese a contar con presupuestos históricos y una llegada extraordinaria de fondos europeos, “ese dinero no se está traduciendo en una mejora suficiente de la vida cotidiana de la mayoría social”.

La portavoz del Grupo Municipal de Zaragoza en Común, Elena Tomás, ha planteado una pregunta que, a su juicio, debería ser la medida de cualquier Gobierno: “Después de estos años de Gobierno y con más recursos que nunca, ¿vive hoy mejor una familia trabajadora en Zaragoza?”.

Para ZeC, la respuesta está en las dificultades que siguen afrontando los barrios y en unos servicios públicos que no han experimentado la mejora que cabría esperar. Persisten las quejas sobre el transporte público y la limpieza, los colegios mantienen problemas de conservación y personal, la inversión en vivienda pública continúa siendo insuficiente y se están debilitando servicios de proximidad para la juventud en los barrios.

“El problema de Zaragoza no es que falte dinero. El problema es en qué decide gastarlo este Gobierno. Mientras las necesidades de los barrios siguen esperando, el PP está más pendiente de grandes operaciones, proyectos y escaparates que de garantizar que lo básico funcione”, ha señalado Tomás.

Vivienda

Uno de los principales asuntos abordados por Zaragoza en Común ha sido la dificultad creciente para acceder a una vivienda.

ZeC ha vuelto a reclamar un cambio de rumbo en la política municipal y ha cuestionado que el Ayuntamiento continúe desprendiéndose de suelo y patrimonio público mientras miles de jóvenes y familias trabajadoras tienen dificultades para afrontar los precios de compra y alquiler.

“En plena crisis de vivienda, vender suelo público es renunciar a una de las principales herramientas que tiene un Ayuntamiento para aumentar el parque público y garantizar alquileres asequibles. No tiene ningún sentido vender patrimonio de todos mientras cada vez más gente tiene dificultades para poder seguir viviendo en su propia ciudad”, ha denunciado la portavoz.

Cambio climático

Zaragoza en Común también ha trasladado su preocupación por la adaptación de la ciudad al cambio climático. Tomás ha advertido de que los episodios de calor son cada vez más intensos y prolongados mientras siguen existiendo barrios con falta de sombra, pérdida de arbolado, colegios sin adaptar y una red de refugios climáticos insuficiente.

“Mientras las temperaturas baten récords, el Ayuntamiento sigue gestionando Zaragoza como si tuviéramos el clima de hace treinta años”, ha criticado.

Por ello, ZeC reclama una estrategia mucho más ambiciosa basada en más arbolado y sombra, renaturalización de patios escolares, refugios climáticos y una planificación urbana que tenga en cuenta el incremento continuado de las temperaturas.

En este contexto, la formación ha reiterado además su preocupación por la concentración de centros de datos en Zaragoza y su entorno y ha reclamado que se estudie de manera rigurosa su impacto acumulativo sobre el agua, la energía, las temperaturas y el futuro del tejido industrial.

“Nos hablan de la nube, pero estamos hablando de grandes instalaciones industriales que funcionan las 24 horas, consumen enormes cantidades de recursos y generan calor. Zaragoza no puede quedar rodeada de centros de datos sin analizar seriamente qué impacto tendrán sobre nuestros recursos y sobre el modelo de ciudad que queremos construir”, ha advertido Tomás.

Más tasas, pero no mejores servicios

Zaragoza en Común ha vuelto a cuestionar también la política fiscal del Gobierno de Natalia Chueca y, en particular, las subidas de tasas y precios públicos que no vienen acompañadas de una mejora equivalente de los servicios.

ZEC ha denunciado que el Ayuntamiento está utilizando en determinadas modificaciones previsiones de costes superiores al gasto que finalmente se ejecuta para justificar incrementos que terminan repercutiendo directamente sobre la ciudadanía.

“El Ayuntamiento contempla para 2026 una inversión de 1,4 millones de euros, mientras que en el estudio presentado se refleja una cantidad inferior, de 1,19 millones. ¿Por qué suben las tasas, entonces?”

“La ciudadanía ve algo muy sencillo: cada vez paga más, pero no recibe mejores servicios. Si el Gobierno justifica las subidas diciendo que los servicios cuestan más, lo mínimo es que esos servicios mejoren”, ha señalado Tomás.

En las tasas del agua en el 2026 se presupuestaron 800.000 euros, de los que hasta agosto únicamente se habían ejecutado 91.628 euros. Sin embargo, para 2027 el Gobierno vuelve a establecer como previsión 1,2 millones de euros.

“Mucho escaparate y muy poco barrio”

Para Zaragoza en Común, todos estos problemas responden a una misma cuestión: las prioridades del Gobierno municipal.

“Después de años con presupuestos históricos y millones de euros de fondos europeos, Zaragoza debería estar mucho mejor. Ha habido recursos suficientes. Lo que ha faltado es priorizar la vida cotidiana de la mayoría”, ha defendido la portavoz.

Tomás ha reclamado un cambio de modelo frente a un Gobierno municipal que, a su juicio, está cada vez más centrado en el escaparate y menos en las necesidades reales de los barrios.

“Esa debería ser la medida del éxito de cualquier Gobierno: no cuántas fotos consigue, cuántos grandes proyectos anuncia o cuánto dinero mueve, sino si la gente vive mejor”, para la portavoz de Zaragoza en Común el ejecutivo municipal debería “especular menos y ayudar más a la ciudadanía”.