Vox pide copiar a Madrid para dejar 'a cero' la ZBE de Zaragoza: "Que no inventen tantos estudios, que es más fácil"

Vox ha propuesto copiar a Madrid, entre otras ciudades, para ligar las sanciones de la Zona de Bajas Emisiones a los episodios de alta contaminación en Zaragoza.

Para ello, dice la portavoz Eva Torres que no hay más que "aplicar la ley". Es decir, "coger el Real Decreto, que ya regula los valores por los que la ZBE debería activarse, y dejarse de tantos estudios".

Esto supone aplicar tres niveles de contaminación, en función de la concentración por hora del dióxido de nitrógeno en la ciudad: el cero se daría a partir de los 180 microgramos por metro cúbico; cuando se superaran los 200 se elevaría ya a nivel 1, activándose las sanciones, mientras que el nivel de alerta se daría a partir de los 400 microgramos.

"En Zaragoza ninguna estación se acerca a estos niveles. Entendemos que no hay ninguna excusa para no ligar la ZBE a estos valores porque es lo que dice la ley", declara Torres.

"Prisas" por el presupuesto de 2027

Se trata de la última propuesta que ha puesto sobre la mesa la portavoz de los de Abascal a la alcaldesa Natalia Chueca. Lo ha trasladado así esta misma mañana, tras la primera reunión del inicio de curso en la que, según Torres, la regidora le ha trasladado su "prisa" por cerrar cuanto antes los presupuestos de 2027.

Pero para eso, Torres asegura que "se tiene que cumplir con los compromisos". Sobre todo con los que tienen que ver con la Zona de Bajas Emisiones y la racionalización de la estructura del Ayuntamiento porque, "aunque aún quedan partidas de Vox sin ejecutar este 2026", la portavoz está dispuesta a sentarse a negociar el próximo año cuando estas dos cuestiones estén cerradas.

Aunque la que parece preocuparle menos a la portavoz es la negociación que tiene entre manos con el concejal de Presidencia, Ángel Lorén. "En lo que tiene que ver con la estructura del Consistorio, está todo más avanzado", ha asegurado, sin desvelar mucho más detalle del tema al tratarse de "un asunto delicado" y que requiere "tiempo".

La alcaldesa, según parece, "va a estudiar la propuesta de la ZBE" y Torres le va a conceder "el beneficio de la duda". Porque, hasta ahora, "daba la sensación de que no tenía voluntad de pactar con Vox ya que tiene el voto que necesita de la concejal tránsfuga para sacar adelante los presupuestos", ha criticado la portavoz.

Pero esta opción, para Torres, tendría "un coste político y personal para Chueca". Más aún, dice, al tratarse de la cuarta ciudad de España.

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