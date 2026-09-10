El PSOE pide a Chueca la gratuidad en los buses desviados por obras: "Cada vez es más difícil vivir en Zaragoza"

La portavoz del PSOE, Lola Ranera, en su reunión con la alcaldesa Natalia Chueca, esta mañana. PSOE Zaragoza

La portavoz del PSOE en Zaragoza, Lola Ranera, ha mantenido esta mañana una reunión de inicio de curso político con la alcaldesa Natalia Chueca en la que le ha trasladado, entre otras cosas, la necesidad de que los viajes en bus desviados por obras no le cuesten dinero del bolsillo a los ciudadanos.

Entre los principales problemas de la capital que la socialista ha puesto sobre la mesa está, precisamente, "que Chueca ha decidido cortar las arterias más importantes de la ciudad".

Unas actuaciones que define como "necesarias" pero que "deben tener una planificación". "Ha pensado en ella, en cortar cintas o tener las obras en marcha para las elecciones, y no en los zaragozanos".

Tanta es su indignación que asegura "haber invitado a la alcaldesa a que coja el coche, con el cinturón puesto, y que intente circular por la ciudad".

Otras cuestiones que también ha criticado Ranera han sido la suciedad de las calles, las largas esperas en las marquesinas o el problema del calor en las aulas. "Le he intentado trasladar estas urgencias que debe atender porque tiene una responsabilidad con los ciudadanos".

La realidad, dice, es que pese a tener el mejor presupuesto de la historia "cada vez es más difícil vivir en Zaragoza".

Y, precisamente, de cuentas municipales se ha charlado también en la reunión entre ambas políticas.

Ranera ha afirmado que Chueca le ha trasladado su intención de aprobar los presupuestos de 2027 antes de que finalice este año.

"Por mi parte le he trasladado que el PSOE trabajará con responsabilidad y, una vez presente su propuesta, le transmitiremos nuestras enmiendas para mejorarlo", ha declarado.

Eso sí, Ranera no parece tenerlas todas consigo porque, hasta ahora, dice que el PP ha "despreciado" las iniciativas presentadas por su partido en los años anteriores.