Jesús abrirá la Ofrenda de Flores tras 50 años pasando: "Empecé con mi mujer recién casados y ahora vamos todo el pueblo"

Jesús junto a su mujer, tras pasar una de las muchas Ofrendas que han hecho juntos estos años. E.E Zaragoza

El pequeño pueblo zaragozano de Almochuel tendrá el honor este año de abrir la Ofrenda de Flores.

Se trata de un municipio de 22 habitantes que lleva participando en este tradicional acto desde hace más de 30 años. Aunque algunos llevan ya casi medio siglo llevándole flores a la Virgen del Pilar por cuenta propia.

Uno de ellos es Jesús Clavero, vecino de 73 años que lleva pasando en la Ofrenda desde 1977.

La primera vez que lo hizo fue acompañado de su mujer. "Acabamos de casarnos", recuerda el hombre.

El grupo del Ayuntamiento de Almochuel en la Ofrenda de Flores, en años anteriores. E.E Zaragoza

Años después, tras muchas Ofrendas haciéndolas solos, tomaron la decisión de "formar un grupo para que las largas esperas fueran más amenas".

Así que primero se reunieron con los amigos y familiares que se animaron. "A los años se ha ido sumando gente del pueblo, seremos ya entre 60 y 70 personas", cuenta orgulloso.

Todos los años han tenido "mucha suerte con el horario". "Siempre hemos salido por las mañanas, a excepción de un solo año que nos cambiaron el turno a las 20.00 horas. Es mucho más cómodo porque puedes honrar a la Virgen y después ir todos juntos a almorzar y a descansar pronto a casa", explica.

Eso sí, nunca han sido los primeros de todos los grupos. Hasta ahora. "Yo ya hacía bromas el día del sorteo y siempre acababa diciendo: 'algún día seremos nosotros'. Este 2026 no lo he podido decir", cuenta entre risas.

El año "más especial"

Este año, asegura que será el "más especial de todos". "Es un orgullo total. Al fin y al cabo, no se puede ser el primero en hacer la Ofrenda a la Virgen todos los días. Estamos muy contentos", asegura.

El Ayuntamiento de Almochuel pasará a las 6:30 horas. Tras ellos irán otros 993 grupos, a los que se sumarán numerosos oferentes individuales.

Las flores continúan siendo el elemento esencial de la Ofrenda. Este año el manto superior de la Virgen estará confeccionado con claveles rojos, por lo que la organización recomienda especialmente la aportación de esta variedad floral durante las primeras horas de la mañana para facilitar el trabajo de montaje del manto.

El Consistorio municipal mantiene la prohibición de utilizar plásticos, celofanes, adornos o elementos no biodegradables en ramos y canastillas.