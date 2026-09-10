Chueca acelera los presupuestos de 2027 y Vox le anima a "tener prisa con la ZBE" para llegar a final de año

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, en su reunión con Eva Torres, portavoz de Vox. Ayuntamiento de Zaragoza

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca quiere tener las cuentas de 2027 lo antes posible. Pero para llegar a final de año con los presupuestos listos debería presentarlos a más tardar en octubre, tal y como se marca en los estatutos municipales.

"Soy consciente de que ahora mismo no estamos preparados, pero tenemos muchas horas de trabajo por delante y nuestra intención es conseguirlo", ha declarado tras finalizar las reuniones con las portavoces de la oposición.

Eso sí, por lo que parece y tal y como ha ido el café con Eva Torres (Vox), si quiere negociar con su, hasta ahora, socio de presupuestos deberá cerrar el tema de la Zona de Bajas Emisiones cuanto antes.

Al menos eso es lo que ha trasladado la líder de los de Abascal, quien ha considerado que "si hay prisas para cerrar los presupuestos, que las haya también para cumplir con los compromisos pendientes".

Y sin la ZBE 'a cero', ni sin racionalizar la estructura del Ayuntamiento, Torres asegura que su grupo no apoyará las cuentas para 2027.

Aunque intenciones hay. "Vox está abierto a negociar", ha asegurado, añadiendo que, precisamente, han presentado una opción a la alcaldesa que solucionaría, por lo menos, todos los problemas de cabeza con la Zona de Bajas Emisiones: "Coger el Real Decreto de 2011, que ya regula los valores por los que la ZBE debería activarse, y dejarse de tantos estudios".

La alcaldesa ha sido clara y, aunque está dispuesta a estudiar la nueva propuesta de Vox sobre la ZBE con "las mejores intenciones", no lo ve muy factible.

Ha asegurado que se trata de instrumentos jurídicos "totalmente diferentes", puesto que "este Real Decreto es muy anterior al de la Zona de Bajas Emisiones, solo mide una partícula mientras que para la ZBE se tienen en cuenta muchas más y tampoco se contemplan las ayudas al transporte. No tienen nada que ver", ha declarado.

Además, ha declarado que sin cerrar este asunto con una solución a gusto de todos (sin comprometer las ayudas al transporte), no se dará tampoco continuidad al resto de asuntos pendientes.

La concejal tránsfuga

Pero la carrera hacia los presupuestos continúa y, sin los de Abascal, la alcaldesa podría verse obligada a 'tirar' de la concejal tránsfuga de Vox, Marisa Gaspar.

Más que nada porque PSOE y Zaragoza en Común parecen estar más que descartados de la ecuación. De hecho, Chueca ha expresado que, junto a su equipo de Gobierno, se va a trabajar para que estos partidos de la oposición, directamente, "no bloqueen" las cuentas.

Lo de que Gaspar es la última bala se lo vienen oliendo desde hace tiempo en Vox. O al menos, así lo ha dicho Torres: "Chueca no tenía voluntad de pactar con Vox" porque ya que tiene el voto que necesita con la concejal tránsfuga para sacar adelante los presupuestos".

Pero esta opción, para Torres, tendría "un coste político y personal para Chueca". Más aún, dice, al tratarse de la cuarta ciudad de España.

Eso sí, de cerrarse los presupuestos con esta posibilidad, la portavoz de Vox ha avanzado que su partido se sentirá "liberado" tras partir peras con el PP.

Por lo pronto, la regidora ha confirmado que, al igual que ha hecho con todos los portavoces de la oposición, se sentará a hablar con la concejal no adscrita "en los próximos días".

Sobre la "liberación" de los de Abascal en Zaragoza en caso de que haya pacto con Gaspar y no con ellos, la alcaldesa ha considerado que durante estos siete últimos años como socios de presupuestos no los ha visto "muy coaccionados" y que, de hecho, "cuando han considerado que debían oponerse a algo, lo han hecho".