Es oficial: Fundación Ibercaja e Ibercaja recibirán la Medalla de Oro de las Fiestas del Pilar 2026 por sus 150 años de historia

Fundación Ibercaja e Ibercaja recibirán estas Fiestas del Pilar 2026 la Medalla de Oro, la máxima distinción otorgada por el Ayuntamiento de Zaragoza a aquellas instituciones o figuras que han contribuido a la ciudad.

"Que esta entidad no haya recibido este reconocimiento en sus 150 años de historia era algo que había que corregir este año", ha expresado la alcaldesa de la ciudad, Natalia Chueca, al anunciar el nombramiento esta misma mañana.

Se trata de un reconocimiento a la institución por "la contribución económica y social que han hecho de Zaragoza y todo Aragón un lugar mejor desde 1876", ha explicado la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca esta misma mañana.

El 10 de octubre se llevará a cabo el acto institucional, pocas horas antes del pregón e inicio oficial de las fiestas. Una cita y un reconocimiento para la que tanto Fundación Ibercaja como Ibercaja ya han sido convocados.

"Han recibido la noticia con muchísima ilusión y mucha sorpresa, pero este 2026 era un año para reconocer sus 150 años de historia. Una larga vida de contribución a la ciudad y a la Comunidad", ha asegurado la regidora, quien también ha trasladado su alegría al presidente de Fundación Ibercaja, Amado Franco, y al presidente del banco, Francisco Serrano, por la condecoración de esta entidad.

"Queremos reconocer a ambas, que al final están unidas. Es un reconocimiento a toda la institución en su conjunto", ha concluido la primera edil.

150 años de historia

La entidad cerró el 2025 con más de 3.200 iniciativas y más de 600 proyectos que benefician a cerca de un millón y medio de personas.

A lo largo de siglo y medio, la Caja, ha sido el apoyo para que miles de personas hayan podido construir su vida, consolidándose como un gran motor de apoyo al desarrollo de territorios y personas, un propósito que ha sido y es crucial para la transformación de la economía y la sociedad de Aragón.

Fomentar el desarrollo económico y el bienestar social en el territorio aragonés fueron las dos premisas bajo las que en 1876 se creó la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, por parte de la RSEAAP, a propuesta de Mariano Royo (una labor que se extendió en el tiempo 13 años).

Su objetivo fue promover la inclusión, financiera en este caso, de todas las personas que formaban la sociedad, asegurando una igualdad de oportunidades que a su vez beneficiara al territorio. Un propósito que el pasado 28 de mayo cumplió 150 años.

En lo económico, la Caja creó motores como la Feria de muestras y la Escuela de capacitación agraria, que contribuyó decisivamente a la transformación del campo; adquirió los terrenos para la implantación de General Motors, construyó las estaciones de esquí en el Pirineo (hoy en Aramón) e impulsó la transformación de sectores como el vino, el jamón y el aceite, con la creación de las denominaciones de origen. Además, entre otras cosas, adquirió los terrenos de la Expo 2008 y fue clave para el desarrollo de la plataforma logística de Zaragoza, Plaza.

Una de sus líneas más relevantes ha sido su apuesta por la vertebración del territorio, con la apertura de centros culturales en Aragón, La Rioja y Guadalajara, unos espacios que han sido claves en la vida sociocultural de sus ciudadanos.

A lo largo de este recorrido histórico, cabe destacar que logró mantenerse como una de las pocas cajas de ahorro españolas que superaron la crisis financiera y que, tras aplicar la nueva y exigente legislación, se convirtió en Fundación bancaria, propietaria del 88% de Ibercaja Banco.

Otro de los grandes hitos fue en el año 2023, con la inauguración de Mobility City por parte del Rey Felipe VI.

Con este espacio, uno de los emblemas de la Expo diseñado por la prestigiosa Zaha Hadid, Fundación Ibercaja, además de devolverlo a la ciudadanía, continúa con su labor para consolidarlo como un referente a nivel nacional e internacional para el debate, el análisis y la divulgación en torno a la movilidad sostenible del futuro; un concepto con el que nuevamente vuelve a su origen, al entenderlo como un elemento que siempre debe estar al servicio de las personas.