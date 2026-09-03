Ya es oficial: las Fiestas del Pilar tendrán este año a Venezuela como país invitado y tendrá protagonismo en la Ofrenda

Manto de la Virgen del Pilar en una de las últimas ofrendas. Javier Belver

Venezuela será el país invitado de las Fiestas del Pilar 2026.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha confirmado este jueves la noticia a poco más de un mes para los días grandes de la ciudad.

La capital aragonesa rendirá así homenaje al pueblo venezolano “tras las dificultades que han atravesado durante los últimos años y, especialmente, tras los terremotos que han golpeado recientemente al país”, ha comunicado la regidora.

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