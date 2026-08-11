Aparecen nuevas pintadas vandálicas por la desokupación de la cárcel de Torrero: "CSO Kike Mur en lucha"

Nuevas pintadas vandálicas que han aparecido en el Balcón de San Lázaro. Ayuntamiento de Zaragoza

El Ayuntamiento de Zaragoza vuelve a condenar unas nuevas pintadas vandálicas que han aparecido estos días en el Balcón de San Lázaro y que hacen referencia a la polémica por la desokupación de la cárcel de Torrero.

"CSO Kike Mur en lucha" son las palabras que han aparecido en la fachada del edificio, un acto que "supone un atentado contra el patrimonio de la ciudad y que obliga a los servicios municipales de limpieza a actuar en este espacio, considerado uno de los miradores más emblemáticos y visitados de Zaragoza", denuncian desde el Consistorio.

Asimismo, recuerdan que estas actuaciones de limpieza y restauración tienen "un coste directo para los zaragozanos".

Han detallado que ya se está trabajando en la identificación de los causantes de este hecho vandálico, "quienes han demostrado tener una absoluta falta de respeto hacia la preservación del patrimonio y hacia los trabajadores del servicio municipal de limpieza".

Otras pintadas anteriores

Hace ya unos meses que la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, anunció su intención de devolver la antigua cárcel de Torrero a los vecinos del barrio, que desde hace años se encuentra okupado ilegalmente. Avanzó que este espacio, una vez se vacíe, se convertirá en un nuevo Centro de Convivencia de Mayores, a imagen y semejanza de lo sucedido con el centro Luis Buñuel.

Desde entonces se han llevado a cabo varios actos vandálicos, más allá de las pintadas encontradas esta semana en el centro de San Lázaro.

Algunos, incluso, llegaron a amenazar de muerte a la propia alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca: "Cuando vengas a desalojar, ojalá te mueras".

Este mensaje fue el primero que apareció en el propio recinto okupado de Torrero, al que se sumó otros como los que aparecieron en la escuela taurina Mar de Nubes, el monasterio de las Canonesas y el centro cívico del Arrabal ubicado en la Antigua Estación del Norte, entre otros.