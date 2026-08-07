Zaragoza pilla a 424 menores montando en bizi ilegalmente: las multas pueden ir a sus padres y se les puede dar de baja

Los menores de 16 años no pueden utilizar Bizi Zaragoza. Esta es una de las normas que, desde la puesta en marcha del servicio en la ciudad, se ha repetido una y mil veces.

Únicamente pueden montar en estos vehículos aquellos situados entre la franja de 16 y 18 años, y siempre que el alta la solicite el padre o la madre (cumplimentando y firmando la autorización expresa, que se puede rellenar en la web).

No obstante, son muchos niños y niñas los que hacen un mal uso -incluso ilegal- de este transporte público.

Concretamente, desde que las nuevas bicis eléctricas se instalaron en la ciudad, ya se han detectado 424 incidencias de este tipo en el servicio.

De estas, Serveo -empresa concesionaria de Bizi Zaragoza- ha acumulado unas 400, mientras que desde la Policía Local se han interpuesto 24.

Según la concejal de Movilidad, Tatiana Gaudes, "son dos los tipos de infracciones que se han detectado".

Por un lado, están los menores de 16 a 18 años que, pese a que cuentan con la autorización de los padres, "hacen un mal uso de las bicis". Además, también hay casos de menores que, pese a tener prohibido utilizar el servicio, montan en los vehículos de manera ilegal.

Consecuencias

Y esto, obviamente, tiene sus consecuencias. El protocolo que se aplica desde Serveo, tal y como lo detalla Gaudes, es el siguiente: "Si le pilla la policía, o el propio sistema detecta que se está utilizando de manera incorrecta la bici, se da un reporte a la empresa. Esta se encarga de detectar el perfil y, dependiendo de la gravedad de la incidencia, se bloquea la cuenta por un periodo de tiempo concreto o indefinido".

Desde la empresa detectan el uso indebido del servicio mediante movimientos extraños en la aplicación, "como que alguien coja una bici, haga cuatro caballitos y la vuelva a dejar sucesivamente y en un periodo corto de tiempo en una misma estación". Es en este tipo de casos cuando Serveo se pone alerta y toma cartas en el asunto.

Además, "ya son varios los casos que se han observado en las redes sociales, de menores que usan bici y se graban vídeos haciendo piruetas", añade.

Gaudes explica también que, por ejemplo, "si en el momento que le para la Policía Local lleva cascos de música -infracción que conlleva sanción económica- sino que además tiene 15 años, se sumaría la suspensión de la cuenta y la multa que marque la ordenanza cívica por la falta".

Una sanción cuyo coste deberán asumir los padres o tutores legales del niño, al tratarse de un menor de edad.

Y otra parte muy importante de este asunto es que "el seguro cubre únicamente a la persona que ha tenido el accidente", señala Gaudes. Es decir que, si el menor está usando una cuenta sin autorización y con un usuario que no corresponde con su DNI, en caso de accidente el servicio no se haría cargo de los gastos y tendrían que pagarlo, nuevamente, los padres.

Las 424 incidencias detectadas señalan que es un problema ante el que el Ayuntamiento, la empresa concesionaria y la policía se mantienen alerta, aunque se trate de una cifra menor en comparación con los 11,3 millones de desplazamientos que se registraron durante el primer año de Bizi.