El Gobierno municipal modifica 10 millones del presupuesto y su socio Vox le acusa de pasar a rodillo a sus acuerdos

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, en el pleno de este martes. Ayuntamiento de Zaragoza

El Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado en el pleno municipal de este martes una modificación presupuestaria de más de 10 millones de euros. Ha salido adelante con los votos del PP y la concejal no adscrita.

Concretamente, 4 millones se desviarán al servicio de transporte público de autobuses, 200.000 pasarán a incrementar la partida de comunicación para informar al ciudadano sobre las obras que se están llevando a cabo en la ciudad y 100.000 euros que pagarán las 600 nuevas bizis.

Un total de 7.490.731 euros se moverán de las bajas totales o parciales de otros gastos que, este año, no se necesitarán. Más concretamente, de los tres grandes proyectos del Gobierno municipal: el parque de Atracciones, cuya reforma no se iniciará hasta el 2027; las obras del entorno de La Nueva Romareda o dinero del equipamiento de Distrito 7.

Además de 1,5 millones proveniente del contrato de conservación de infraestructuras verdes, cuya partida se prorrogará para más adelante.

Es, según la concejala de Hacienda, Blanca Solans, una modificación mínima (un 1% de todo el presupuesto) que no supone "ningún cambio de paradigma" y que, a su modo de verlo, "garantiza que los recursos públicos lleguen a los ciudadanos".

Quejas de su socio de presupuestos

No obstante, estos cambios no han convencido a la oposición. Mucho menos a su socio, Vox. Desde el partido sienten que se ha roto de manera "total" con los compromisos adquiridos para sacar las cuentas adelante el pasado mes de febrero.

La portavoz de Vox en Zaragoza, Eva Torres, ha denunciado la "arbitrariedad y unilateralidad" con la que el equipo de gobierno del Partido Popular está gestionando las cuentas municipales.

"Mueven casi siete millones y medio de euros de unas partidas para otras, quitando inversiones esenciales a la ciudad de Zaragoza para pagar los contratos del autobús y el alumbrado", ha criticado la portavoz.

Muy críticos han sido también desde el PSOE. La socialista Marta Aparicio ha acusado directamente al Gobierno municipal de "cargarse partidas enteras, mandarlas al 2027 solo porque necesitan dinero para tapar otros agujeros y más propaganda".

En la misma línea se ha mostrado la portavoz de Zaragoza en Común, Elena Tomás, quien ha echado en cara al PP de "haber criticado en su día a ZEC cuando gobernaba y modificaba los créditos" y ahora, dice, "lo hacen ellos".