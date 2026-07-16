El incendio de Orés calcina 4.500 hectáreas y desaloja cuatro pueblos: ya es el peor en lo que va de verano en Aragón

Un Guardia Civil, en el incendio de Orés. Guardia Civil de Zaragoza.

El incendio de Orés es ya el peor de este verano en Aragón y uno de los más complicados de los últimos años. Las llamas han arrasado "bastantes más" de 4.500 hectáreas y han obligado a desalojar cuatro pueblos, según ha confirmado este jueves el consejero de Hacienda e Interior, Roberto Bermúdez de Castro.

Principalmente, lo que se ha quemado han sido campos de cultivo, matorral bajo y masa forestal.

El fuego de Orés está en un momento "crítico" y complejo tras una noche complicada con viento errático que ha obligado a trabajar "intensamente" a todos los medios.

Aragón asume que "va a costar controlarlo" y que pasarán "días y días" hasta que esté completamente extinguido.

La Comunidad sigue en situación 2 nivel 2 con la Unidad Militar de Emergencias (UME) desplegada.

"Esta noche se ha avanzado mucho, pero queda muchísimo por hacer. El incendio también ha avanzado bastante", reconocía Bermúdez de Castro tras un nuevo Cecopi.

Los drones de la Guardia Civil han vuelto a ser "fundamentales" para preservar la seguridad de todas las poblaciones del entorno.

Aun así, el Ejecutivo mantiene desalojados cuatro núcleos (Orés, Asín, Luesia y Malpica de Arba) por el avance de las llamas. Además, otros municipios como Biota, El Frago o Uncastillo están en preaviso.

Hasta 80 personas han tenido que pasar la noche en el pabellón de Ejea de los Caballeros.

La cosa no queda ahí, ya que el operativo ha tenido que desalojar tres residencias: la de Orés, con 13 usuarios, la de Asín, con 15, y la de Luesia, con otros 30.

El resultado: hasta 54 personas han tenido que ser desplazadas a Zaragoza por motivos de seguridad.

Además, a estas horas también siguen cortadas la A-1204 entre Farasdués y Asín y la CV-813 entre Asín y Orés.

Cercados por el fuego

Esta pasada noche se han vivido momentos "muy complejos" en palabras del consejero de Interior. El peor se ha vivido en Orés, donde bomberos del Infoar, la UME y la Diputación Provincial de Zaragoza han sido cercados por el fuego.

"Han tenido que salir rápidamente porque el fuego les llegaba. Incluso algunos de sus vehículos tienen daños importantes por carga térmica", apuntaba.

Solo en Asín hay 10 viviendas afectadas por el fuego. Los daños materiales se concentran principalmente en tres, y una de ellas tiene importantes destrozos en su interior que han obligado a activar la ayuda psicosocial.

El titular de Interior ha confirmado que hay vecinos que han perdido "muchos bienes" y que serán resarcidos por parte del Gobierno de Aragón a través de un decreto de ayudas.

Preocupación por el tiempo

Si algo preocupa en estos momentos es la evolución del tiempo.

A partir de las 11.00, la situación se complica con la llegada de viento fuerte del sur, que luego virará al sureste, con rachas de entre 30 y 40 kilómetros por hora.

"Eso va a perjudicar seriamente la extinción del incendio. Y a partir de esta noche, entrará desde el norte, cambiando completamente hacia dónde van las llamas", lamentaba el consejero.

El despliegue está siendo amplísimo, con medios autonómicos, del Estado y Diputación, Guardia Civil, Protección Civil, Cruz Roja, agricultores...

También están ayudando comunidades del entorno de Aragón. Principalmente, de Castilla y León, Comunidad Valenciana y La Rioja.

Los otros focos

Las tormentas secas y los rayos han activado otros focos en Peña Montañesa, una zona de muy complicado acceso, y Castanesa, cerca de Montanuy.

Esto hace que siga siendo necesaria una "máxima precaución" y que la prioridad, más allá de la propia extinción, sea dar soporte a los vecinos afectados.

Con el incendio de Orés no se descarta, incluso, que a lo largo del día haya que mandar algún nuevo ES Alert para confinar, prevenir y evitar problemas con el humo.