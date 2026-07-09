Vox pide blindar el aparcamiento en Las Fuentes ante el proyecto de Torre Ramona: "Obras sí, pero no así"

La portavoz del Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, Eva Torres, ha formalizado una serie de alegaciones urgentes en relación al número de aparcamientos en la segunda fase del proyecto de recuperación de la Olmeda de Torre Ramona.

"El objetivo inequívoco de esta iniciativa es defender el derecho de los vecinos a mantener sus plazas de aparcamiento y evitar el estrangulamiento vial de un barrio que ya sufre un grave déficit de estacionamiento", ha recalcado Torres.

La portavoz de los de Abascal en Zaragoza ha alertado de que "el proyecto carece de un informe de planificación y movilidad que evalúe el impacto real sobre la circulación y la accesibilidad de la zona, limitándose exclusivamente a valoraciones de carácter medioambiental y climático".

"Desde una perspectiva de gestión responsable y de servicio a las familias, Vox pide que no se elimine ninguna plaza, incluyendo los espacios catalogados formalmente y aquellos que los vecinos utilizan de manera informal ante la falta de alternativas en sus edificios", ha añadido.

"Llevamos meses insistiendo en que las obras en calles y avenidas no pueden traducirse de forma sistemática en la desaparición de plazas de aparcamiento para los vecinos. El vehículo privado es una necesidad para miles de familias trabajadoras, y garantizar un lugar donde estacionar genera y asegura calidad de vida en nuestros Distritos. Queremos proteger no solo las plazas delimitadas y pintadas, sino también los aparcamientos informales que el propio proyecto menciona. Hay que dar soluciones a los vecinos que ya sufren diariamente para aparcar al volver a sus casas", ha afirmado la portavoz de VOX.

Para Eva Torres muchos edificios del barrio de Las Fuentes carecen de garajes privados, lo que obliga a la población a depender de la vía pública. "Frente a la imposición de un anfiteatro innecesario en el plan actual, desde Vox proponemos una alternativa constructiva y de sentido común: la creación de un aparcamiento en altura", ha declarado.

"Obras sí, pero no así. El Gobierno de la ciudad debe escuchar a las familias y a los comerciantes de Las Fuentes, modificando este proyecto de inmediato para salvaguardar su bienestar y su movilidad cotidiana", ha finalizado Eva Torres.

Respuesta del Gobierno

Por su parte, en relación a las declaraciones ofrecidas por la portavoz de Vox, desde el Gobierno municipal han recordado que el proyecto de la segunda fase de recuperación de la Olmeda de Torre Ramona "no afecta a los solares que, actualmente, se están utilizando como estacionamiento".

Aseguran que el planteamiento es conservarlos "aunque eliminando baches y añadiendo algunos árboles que sirvan para generar sombras en esas zonas". Además, señalan que se generarán "algo más de 30 plazas en uno de los laterales de la Olmeda".