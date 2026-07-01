Natalia Chueca muestra "preocupación" ante la huelga de limpieza para Pilares: "Sería algo nefasto para los zaragozanos"

La amenaza de una huelga indefinida de limpieza para las Fiestas del Pilar es una noticia que la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, asegura haber recibido con "preocupación". "Sería algo nefasto para los ciudadanos y no se lo merecen", ha declarado este miércoles por la mañana.

Este anuncio por parte del comité de empresa de FCC también ha sido una "sorpresa" para la regidora, ya que, tal y como lo ha señalado, "ya había un preacuerdo que se votó a favor" el pasado 11 de mayo. "Repentinamente la semana pasada se rompió y han votado ya para una huelga en octubre en lugar de seguir negociando", ha expuesto Natalia Chueca, asegurando, no obstante, que "todavía queda tiempo para que vuelvan otra vez, comité y empresa, a entenderse".

Este pasado lunes, 29 de junio, los trabajadores fueron llamados a votar en un referéndum en el que se decidió aprobar una convocatoria de huelga indefinida para el próximo 7 de octubre, con una gran mayoría de 474 votos a favor frente a 24 en contra.

También se decidió, según lo explican a este diario desde la representación legal de los empleados, llevar a cabo el 24 de septiembre un paro parcial para acudir al pleno del Ayuntamiento para que el Gobierno municipal "se posicione en favor de los ciudadanos y trabajadores".

Aseguran que no se trata de una decisión definitiva y que esta huelga podría ser desconvocada si la empresa da su brazo a torcer ya que, actualmente, "las posturas se encuentran muy alejadas" pese a llevar ya más de 20 meses en negociación.

Desde CGT, insisten, en que los empleados están "abiertos" a llegar a un acuerdo y se muestran a la espera de que FCC les convoque para seguir consensuando.

Según exigen desde el sindicato mayoritario del comité, la oferta presentada por la compañía ofrecía, entre otras cosas, un incremento de un 9% en tres años (2025-27) "vinculado a un retraso de los derechos fundamentales de los trabajadores y que en ningún caso defiende el poder adquisitivo de la plantilla". En este punto, defienden que los empleados obtengan una reducción de la jornada laboral, así como que la empresa lleve a acabo una reorganización de las categorías profesionales.

"Nos sentimos desprotegidos, no se valora nuestro trabajo", insisten desde el comité de empresa.