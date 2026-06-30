El Tribunal de Contratos tumba el segundo pliego de la plaza de toros de Zaragoza y deja en el aire la Feria del Pilar

Interior de la plaza de toros de la Misericordia. E. E. E. E.

El Tribunal de Contratos Públicos de Aragón también ha tumbado el segundo pliego de la Diputación de Zaragoza para adjudicar la gestión de la plaza de toros de La Misericordia. Atiende así los contratos de dos empresas, que recurrieron el concurso público lanzado el pasado mes de marzo.

En concreto, las empresas Tauroemoción y Nautalia pidieron la nulidad del pliego, al entender que se configuró como un contrato patrimonial cuando la naturaleza real del contrato es de concesión de servicios, y que reproducía el mismo esquema que ya fue declarado nulo en el mes de febrero.

Este tribunal ya anuló el primer concurso, que tenía la intención de regular la calidad de los festejos, el número de corridas o el precio de los abonos. En este segundo intento, la Diputación lanzó una nueva licitación que solo tenía en cuenta el desembolso económico del adjudicatario.

En concreto, se establecía un canon mínimo en 2026 de 150.466,87 euros, mientras que en 2027 ascendería a 527.867,38 euros, con posibilidad de un año más de prórroga.

En total, se presentaron nueve ofertas, entre las que no se encuentran las dos recurrentes, Nautalia Viajes y Tauroemoción SL, que ya gestiona la plaza de toros de Huesca, entre otras. Ambas ya presentaron alegaciones al primer concurso, el que fue finalmente anulado.

La DPZ irá a la justicia

Nada más conocer esta resolución, la Diputación de Zaragoza ha comunicado su decisión de recurrir el acuerdo del Tacpa ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA). Los servicios jurídicos de la Diputación pedirán el amparo de la Justicia para impugnarla y solicitar su suspensión cautelar, con el objetivo de continuar con la adjudicación de la plaza lo antes posible.



“La Diputación de Zaragoza ya trabajaba con el escenario de que el Tacpa volviera a anular el pliego, sabiendo que la última palabra la tendrán los magistrados del TSJA. Los servicios jurídicos de la institución están analizando ya la resolución conocida hoy martes para presentar cuanto antes la correspondiente solicitud de cautelares”, exponen desde la DPZ.