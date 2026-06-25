Confirmado por Espacio Zity: Omar Courtz actuará por primera vez en Zaragoza en las Fiestas del Pilar

Zity vuelve a demostrar su apuesta por los artistas que están marcando el presente y el futuro de la música internacional. El festival ha anunciado a Omar Courtz como uno de los artistas internacionales de su cartel para la edición de 2026.

El cantante y compositor puertorriqueño, una de las voces más potentes de la nueva generación del urbano latino, actuará el próximo 17 de octubre a las 22.00 horas en un show que promete ser uno de los momentos más especiales del año.

El álbum debut de Omar Courtz, “Primera Musa”, lo catapultó al número uno en España y al top de los rankings internacionales de Billboard, consolidándolo como uno de los talentos más innovadores del panorama latino global.

Con más de 5,4 millones de seguidores en redes sociales y colaboraciones junto a figuras de la talla de Bad Bunny, Rauw Alejandro, Anuel AA, Myke Towers, Young Miko y Bad Gyal, el puertorriqueño ha construido una carrera tan sólida como imparable.

Su propuesta musical se mueve entre el reggaetón, el trap, el R&B y sonidos electrónicos más experimentales. Un sonido que lo ha convertido en uno de los artistas más demandados del circuito internacional. Su estilo fresco, sus letras cargadas de emoción y una puesta en escena de alto voltaje no dejan indiferente a nadie.

Con esta incorporación Zity se reafirma en su voluntad por crear experiencias únicas con los nombres que más suenan en la música actual.

Las entradas para ver a Omar Courtz en Zity 2026 estarán disponibles a partir del miércoles 1 de julio a las 18.00 horas a través de la web oficial del festival. El puertorriqueño se suma a Myke Towers, Viva Suecia, Saiko, Taburete, Álvaro de Luna y el colectivo Blackworks, artistas que ya forman parte del cartel de Zity 2026.