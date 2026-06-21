‘De grosella y plata’, la revista que rescata la historia taurina de Zaragoza: "Sin su legado, el toreo no sería lo que es hoy"

Entre el eco de los clarines y la memoria que aún habita en los tendidos, Zaragoza guarda una relación íntima con el toreo, tejida a lo largo de siglos de historia, rito y emoción compartida. En ese cruce entre tradición y relato emerge ‘De grosella y plata con cabos caña’, la revista impulsada por la Diputación Provincial de Zaragoza que convierte la cultura taurina en objeto de reflexión, celebración y legado.

Desde las primeras referencias documentadas hasta las grandes figuras que han marcado época, Zaragoza ha sido un escenario clave en la historia del toreo en España. La plaza de toros de la Misericordia, epicentro de ferias y acontecimientos de relevancia nacional, ha acogido generaciones de toreros y aficionados que han contribuido a consolidar una tradición viva y en constante transformación.

En este contexto, ‘De grosella y plata con cabos caña’ se presenta como una herramienta de divulgación que no solo recoge ese legado, sino que también lo proyecta hacia el futuro, apostando por su estudio, conservación y difusión entre nuevas audiencias.

Y es que la revista se aleja de la actualidad para centrarse en la historiografía, documentando las vidas de figuras olvidadas, ganaderías locales y sucesos trágicos ocurridos en la plaza de La Misericordia.

Portada del primer número de 'De grosella y plata'

“Es una revista que habla más de la historiografía taurina que de toros. Queremos poner en valor la trayectoria taurina de la provincia y a personajes que han sido muy importantes en el pasado, pero que no son tan conocidos para los aficionados actuales”, expone Francisco Martínez, director de la revista.

Así, el nombre de la revista es un homenaje y un recuerdo permanente a Joaquín Gil, conocido como "El Huevatero", el primer matador de toros del que se tiene constancia que perdió la vida en la plaza de toros de La Misericordia, en Zaragoza.

El fatídico día de su muerte, que tuvo lugar el 26 de octubre de 1862, el torero iba vestido con un traje que era de color "grosella y plata con cabos caña". Por este motivo, se escogió este nombre para la publicación, rindiendo tributo a su figura histórica desde el primer ejemplar de la revista, el cual estuvo dedicado íntegramente a él para dar a conocer su historia.

Los siguientes números se centran en Celsa Fonfrede, una ganadera de primer orden de los toros de Concha y Sierra; "El Chufero", un novillero que también perdió la vida en Zaragoza tras una cornada que se gangrenó; y Juan Anlló "Nacional II", un torero nacido en Alhama de Aragón que fue una grandísima figura en la década de los años 20.

De hecho, aprovechando el centenario de su muerte en 1925, se dividió la historia de "Nacional II" en dos partes. El número 4 narra su extensa y exitosa trayectoria profesional, mientras que el número 5 -lanzado esta misma semana- se centra en su insólita muerte (recibió un botellazo mortal mientras estaba de espectador en Soria) y en el largo y polémico proceso judicial que se llevó a cabo contra el agresor.

Francisco Martínez, director de la revista, y José Carlos Tirado, vicepresidente de la DPZ, en la presentación del quinto número de 'De grosella y plata' Diputación de Zaragoza

“Todo lo que hacemos es poner en valor a personajes que han sido muy importantes en el pasado, pero que no son tan conocidos para los aficionados de hoy, que se centran más en el toreo. Y me parece muy bien, pero queremos reivindicar que esto es consecuencia de siglos de legado taurino”, defiende Martínez.

Con una periodicidad semestral, la obra atrae tanto a expertos como a curiosos interesados en el pasado social y arquitectónico de la provincia. El éxito de la iniciativa de la Diputación de Zaragoza es notable, agotando múltiples ediciones y generando un gran interés en peñas de España y Francia.

“El eco es tremendo, es impresionante. Se llenan los salones de donde hacemos los actos y eventos de presentación. Hay una clientela superfidelizada y estamos muy contentos con la repercusión que está teniendo. Del primer número me parece que va la 3ª o la 4ª edición, y eso que hacemos mil números de cada revista”, destaca el director de la publicación.