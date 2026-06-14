Rosa Plantagenet-Whyte, directora del Banco de Sangre: "Los donantes son imprescindibles para la red sanitaria"

Este 14 de junio es el Día Mundial del Donante de Sangre. Una fecha muy señalada para el Banco de Sangre y Tejidos de Aragón que, bajo el lema “Una gota de humanidad; donemos sangre y salvemos vidas”, quiere dar visibilidad a la generosidad anónima de sus donantes.

Cuando una persona dona su sangre no sabe quién la va a recibir ni qué vida va a salvar. Nadie sabe quién es, pero un gesto de apenas diez minutos es vital para salvar vidas a diario.

En Aragón no falta gente dispuesta a donar su sangre, según explica la directora gerente del Banco de Sangre y Tejidos de Aragón, Rosa Plantagenet-Whyte. De hecho, se han alcanzado las 44.300 donaciones en toda la comunidad, que corresponden a casi 28.000 donantes habituales. Y en lo que llevamos de 2026, han registrado un aumento del 16% en lo que a nuevos donantes se refiere.

Para la directora del Banco de Sangre y Tejidos de Aragón esos donantes habituales "son imprescindibles para la red sanitaria, imprescindibles para los pacientes, imprescindibles para todo el mundo, porque en un momento dado cualquiera de nosotros podemos necesitar sangre a lo largo de nuestra vida". "Donar sangre es vital porque no podemos fabricarla, si no nos la ha dado un donante, no existe", añade.

Sin embargo, siempre están buscando personas que se animen a donar por primera vez. “Es muy importante porque como la franja de edad para donar sangre es de 18 a 65, las personas mayores de 65 nos van abandonando y necesitamos que haya gente nueva, gente joven que entre en ese círculo de la donación”, destaca Plantagenet-Whyte.

Para Plantagenet-Whyte conseguir que la gente se anime a realizar este acto de generosidad pasa por crear una cultura de la donación. “Muchas veces si lo ves en tu casa, vienes a donar. Tenemos casos que vienen padres e hijos juntos a donar sangre, incluso hemos llegado a ver hasta tres generaciones donando juntas”, explica.

En ese intento de fomentar la donación, la entidad hace campañas de forma habitual y se desplaza a cualquier punto de Aragón con sus unidades móviles.

Todo ello para poder obtener las 200 bolsas diarias que necesitan para suministrar a los hospitales aragoneses. Por ahora, en el Banco de Sangre y Tejidos de Aragón “tenemos un stock adecuado”, comenta Plantagenet-Whyte.

Sin embargo, en épocas vacacionales como Navidad, Semana Santa o verano, con los cambios de rutinas, suelen hacer campañas especiales en las que la gente “se anima mucho”.

Cualquiera puede ser donante, pero quienes se animen por primera vez deben tener en cuenta que para ser donante hay que tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos y no tener, en el momento de la donación, ninguna patología en fase aguda.

Plantagenet-Whyte cuenta que siempre advierte “que nadie se autoexcluya, que no digan “una vez no pude donar, pues ahora tampoco podré”. Recomienda que vayan al centro de donación y pregunten por su caso, por lo que les preocupa, aunque también pueden hacerlo por teléfono, enviando un correo o visitando la web del Banco.

La senda de la vida

Una vez la sangre se ha donado y llega al banco, empieza un proceso que en el Banco de Sangre y Tejidos de Aragón les gusta llamar “la senda de la vida”.

Lo primero es analizar la sangre, comprobando que no tiene enfermedades como hepatitis, sífilis o VIH para cerciorar que la sangre que se transfunde al paciente es segura.

Pasados los controles de enfermedades la sangre se fracciona en tres componentes: plasma, plaquetas y hematíes que deben conservarse teniendo en cuenta los distintos plazos de caducidad. “Las plaquetas son 7 días, los hematíes son 42 días y el plasma ya sí que es mucho más tiempo”, explica Plantagenet-Whyte.

El plasma es precisamente uno de los componentes sobre los que están haciendo más campaña ya que es un componente especialmente importante para tratamientos de personas con enfermedades inmunológicas.

“Hubo mucha gente que se hizo donante de plasma en la época del COVID, porque había donantes habituales cuyo plasma tenía anticuerpos anti-COVID que podían ayudar a la gente enferma”, explica la directora del centro.

Ahora, parece que los donantes están más concienciados sobre lo importantes que son las proteínas que contiene el plasma y que ayudan a “personas, niños, que nacen con un déficit inmunológico que se llama enfermedad inmunológica congénita” a luchar contra las enfermedades.

“Nosotros somos autosuficientes, en la comunidad autónoma, de sangre”, señala Plantagenet-Whyte, “pero no lo somos en aquellas proteínas que van dentro del plasma, que son esenciales y no se pueden fabricar en los laboratorios”.

Actualmente, extraen el plasma de las donaciones de sangre completa, por lo que obtienen menos cantidad de este componente que si se dona por sí solo.

El proceso para donar plasma es muy parecido a donar sangre, simplemente el momento de la donación es un poco más largo, unos 45 minutos, ya que al extraer la sangre, la separación del plasma se realiza en ese mismo momento para devolver la sangre al donante.

Los grandes retos del plasma

Actualmente, el Banco de Sangre y Tejidos de Aragón cuenta con 1300 donantes de plasma, unos números bastante alejados de los donantes de sangre. Por ello, Plantagenet-Whyte pone de relieve la importancia de campañas de concienciación, para informar a la población de que también existe esta posibilidad y que es tan importante como la donación de sangre completa.

Entre estos esfuerzos de concienciación, el Banco de Sangre y Tejidos de Aragón, tiene previsto inaugurar próximamente una unidad móvil de plasma, para poder trasladarse a cualquier punto de la comunidad. Hasta la creación de esta unidad móvil, los donantes de plasma solo podían hacerlo en la propia sede del centro en Zaragoza.

Plantagenet-Whyte espera poder empezar “este verano” a “hacer recorridos y rutas para poco a poco, para que todo el mundo pueda donar plasma”. Porque para la directora de la entidad, donar sangre o plasma “es lo más grande que uno puede dar, porque uno puede dar tiempo, puede dar dinero, pero dar tu propia sangre es para alguien que realmente lo necesita”.