Roque Gistau, presidente de la Expo 2008 de Zaragoza: "Lo hicimos muy bien, con voluntad, aquí nadie robó"

La Exposición Internacional del Agua de Zaragoza cumple este domingo 18 años. Una mayoría de edad que ha celebrado Roque Gistau, el presidente de esta obra que llevó al panorama mundial a la capital aragonesa por 93 días.

Gistau vuelve a casa y bromea: "A mí me pasa con los criminales, que vuelvo al lugar del crimen de vez en cuando". No es para menos ya que Gistau se mantiene activo con más de 80 años y ve 18 después en que ha quedado su obra.

De aquellos tiempos defiende que las cosas se "hicieron bien": "Se hizo con voluntad, con esfuerzo, y se hizo bien. Aquí nadie robó, lo cual en el momento actual es muy trascendente".

Aunque, como bien destaca un trabajo bien hecho, Gistau sabe reconocer los fallos y por tanto señala que "algunas cosas hicimos mal, faltó de rematar".

Así se ha referido como punto principal la Tribuna del Agua: "Tiene que haber una continuidad en Zaragoza, con un centro de transferencia del conocimiento del agua. La gestión del agua es un hecho importantísimo para el mundo y tener un sitio pionero, con un modelo singular, y que se explote, me parece que es fundamental", reivindica.

Por lo que tiene un mensaje muy claro y es que hay que "aprovechar el éxito" y empujar porque este centro del conocimiento del agua sea realidad.

Tras 18 años, Gistau en definitiva reivindica que se "hizo muy bien" aunque reconoce que "se quedó corto" a la hora de visualizar el futuro de los edificios que lo componen si bien puntualiza que "no preveía una crisis económica".

Ante el devenir de algunos edificios el cambio de la Torre del Agua es inminente y lo compara con la Torre Eiffel y ya apunta a que acogerá un restaurante o un mirador.

Para el archivo del legado y el punto de desarrollo del conocimiento del agua, "que he pedido a la antigua ministra Teresa Ribera", tiene una preferencia y no es otro que el Pabellón de España "que me gusta".