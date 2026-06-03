Zaragoza renovará su red semafórica por 18 millones: así se adaptarán los equipos a las nuevas tecnologías

La red semafórica de Zaragoza vivirá una nueva etapa de modernización. El Gobierno municipal tiene previsto aprobar esta semana el pliego que regulará el próximo contrato de mantenimiento y mejora de estas instalaciones, una herramienta con la que el Ayuntamiento busca reforzar la seguridad vial y adaptar la infraestructura a las nuevas necesidades tecnológicas de la movilidad urbana.

El contrato contará con una duración inicial de cuatro años, ampliable uno más mediante prórroga, y movilizará hasta 18,4 millones de euros durante ese periodo. La inversión anual prevista supera los 4,6 millones de euros, IVA incluido.

Una parte importante de estos recursos se destinará a garantizar el funcionamiento diario de la red. En concreto, cerca de tres millones de euros al año financiarán las labores habituales de conservación, reparación, limpieza, pintura y control de los sistemas semafóricos, además de la gestión de la programación desde el Centro de Control de Tráfico.

Junto a estas tareas ordinarias, el nuevo contrato incorpora un componente estratégico orientado a la renovación tecnológica. El Ayuntamiento reservará más de 882.000 euros anuales para actuaciones de mantenimiento regenerativo y nuevas instalaciones, una fórmula que permitirá sustituir equipos que han alcanzado el final de su vida útil antes de que afecten al servicio.

Tal y como ha explicado la concejal de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, "con este pliego Zaragoza consolida una estrategia integral que combina mantenimiento diario, modernización tecnológica y actuaciones focalizadas en los puntos más sensibles de la red. La apuesta por la fibra óptica y la inversión en nuevas tecnologías digitales sienta las bases para un tráfico más seguro, conectado y preparado para acoger las mejoras tecnológicas actuales y futuras".

Del cobre a la fibra óptica

Entre las actuaciones previstas destaca la transformación progresiva de las comunicaciones de la red semafórica. El objetivo es sustituir los sistemas basados en cableado de cobre por fibra óptica, una infraestructura que permitirá trabajar con mayores volúmenes de información y facilitará la integración de sensores, cámaras y herramientas de análisis de datos en tiempo real.

La renovación implicará también la actualización de reguladores y equipos de comunicación en distintos puntos de la ciudad, así como la retirada de tecnología que ha quedado obsoleta.

Paralelamente, el Ayuntamiento continuará con la sustitución de ópticas semafóricas por nuevas unidades LED de última generación. Dentro del denominado Plan de Renovación de LEDs, se reemplazará cerca de dos tercios de los dispositivos procedentes del antiguo convenio con el IDAE. Las nuevas ópticas dispondrán de una garantía de cinco años.

Seguridad vial

La mejora de la seguridad vial concentrará una parte significativa de la inversión prevista. Una quinta parte de los fondos destinados al mantenimiento regenerativo se empleará en medidas como la instalación de dispositivos acústicos para personas con discapacidad visual, balizas luminosas, nuevos cruces semaforizados y radares pedagógicos.

Actualmente, Zaragoza dispone de 1.734 avisadores acústicos repartidos en 867 pasos de peatones. La ampliación de esta red continúa avanzando de forma gradual. Durante el último año se instalaron 60 nuevos dispositivos y para este ejercicio está prevista la incorporación de otros 60.

También seguirá creciendo la red de balizas luminosas, cuyo despliegue comenzó en 2023 en el entorno de la línea del tranvía. Entre los emplazamientos donde ya se han ejecutado o están previstas nuevas actuaciones figuran Plaza Aragón, Plaza San Francisco, María Zambrano, Gómez Avellaneda, Vía Ibérica–Embarcadero, la avenida de Madrid y la avenida de Valencia.

A estas medidas se suman los nuevos Pasos de Peatones Inteligentes, cuyos primeros trabajos arrancaron el pasado 25 de mayo en los cruces de Carlos Marx con Isla de Lanzarote y Pablo Neruda con Ana María Suárez.

La renovación tecnológica tendrá también efectos en el consumo energético de la red. La implantación progresiva de ópticas LED High Flux permitirá reducir las necesidades de mantenimiento, prolongar la vida útil de los equipos y disminuir el gasto eléctrico asociado al funcionamiento de los semáforos.

Además, el Ayuntamiento prevé aprovechar el nuevo contrato para ensayar materiales y sistemas de iluminación más avanzados, con el objetivo de seguir mejorando el rendimiento de las instalaciones y facilitar futuras actualizaciones tecnológicas.