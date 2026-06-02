Unas obras particulares obligan a desalojar 7 pisos en pleno Centro de Zaragoza: el causante podría ser multado

El Ayuntamiento de Zaragoza ha tenido que desalojar este martes por la tarde de manera preventiva y temporal 7 pisos del edificio número 25 de la calle García Galdeano, en el distrito Centro, tras detectarse grietas en el inmueble a causa de unas obras particulares en el interior del mismo, según las primeras inspecciones realizadas.

Los Bomberos de Zaragoza han acudido, pasadas las 19.00, hasta el citado inmueble tras alertar los vecinos de la aparición de grietas en sus viviendas. Se trata de una finca de 6 alturas más bajo, con 14 viviendas en total, repartidas en dos por planta (izquierda y derecha).

Los equipos técnicos de Bomberos han analizado el edificio y han detectado el posible origen de las grietas en unas obras que uno de los vecinos de los números de la izquierda ejecutaba en el interior de su vivienda, retirando al parecer un muro de carga.

Esto habría provocado la aparición de afecciones en el piso superior y compromete la seguridad de esa zona del inmueble, según explican desde el área de Urbanismo.

Por ello, como medida preventiva y de seguridad, se ha ordenado el desalojo temporal de las 7 viviendas de la izquierda, pudiendo seguir en el inmueble los residentes de las 7 viviendas de la derecha.

En ese momento se ha activado a través de Policía Local el protocolo de respuesta para alojamiento por emergencias, aunque finalmente ningún vecino ha tenido que ser alojado por el Ayuntamiento, dado que la única persona que manifestaba la posibilidad de necesitar esta ayuda tiene respuesta y cobertura mediante su propio seguro.

Mañana miércoles, a primera hora, los funcionarios de Inspección Urbanística girarán la visita técnica oportuna para conocer más en detalle la situación y harán un análisis en mayor profundidad del estado del inmueble.

Así, se decretarán las medidas oportunas a tomar. Todo ello de forma paralela al expediente, sanciones y multas asociadas que pudieran incoarse por parte de la Gerencia de Urbanismo en caso de confirmarse el extremo de que las obras de uno de los propietarios son el origen y causa de la situación que ha comprometido la estabilidad del inmueble y ha generado el perjuicio asociado.