Ibercaja celebra su 150 aniversario con una exposición conmemorativa y varias actividades abiertas al público

Inauguración de la exposición por el 150 aniversario de Ibercaja Ibercaja.

Ibercaja ha conmemorado este jueves, 28 de mayo, su 150 aniversario con una jornada de actividades abiertas al público. El acto principal ha sido la inauguración de la exposición conmemorativa “150 años moviéndonos por ti”, ubicada en su sede central de Zaragoza.

Durante la inauguración el presidente de Ibercaja, Francisco Serrano, ha destacado la vinculación de Ibercaja con el territorio. “La historia de Aragón no se entendería sin Ibercaja y, a la vez, sería imposible entender Ibercaja sin comprender la historia de Aragón”, ha declarado.

“Es un gran orgullo haber llegado hasta aquí gracias a la confianza de nuestros fundadores, de nuestros accionistas, de nuestros clientes, de nuestras plantillas, de nuestros órganos de gobierno y equipos directivos y del conjunto de la sociedad”, ha continuado Serrano.

Por su parte, el consejero delegado de Ibercaja, Víctor Iglesias, ha puesto en valor que “en estos ciento cincuenta años en los que ha cambiado todo, hay tres cuestiones que mantenemos intactas”, la orientación a las personas, el compromiso social y el arraigo aragonés.

También ha recordado que la entidad cuenta actualmente con presencia en las 50 provincias españolas y más de 5.000 empleados, siendo una de las grandes entidades bancarias del país.

Han asistido a la inauguración la presidenta de las Cortes de Aragón, María Navarro; la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca; y la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero; y la Justicia de Aragón, Concepción Gimeno, junto con otros representantes destacados de las instituciones aragonesas.

Por parte de Fundación Ibercaja han asistido su presidente, Amado Franco, vicepresidente, Honorio Romero, y director general, José Luis Rodrigo.

También han contado con la presencia del presidente de la Fundación Caja Inmaculada, José Ramón Auría; el presidente de la Cámara de Comercio de Zaragoza, Jorge Villarroya; el presidente de AEFA, Ramón Alejandro; la presidenta de CEPYME, María Jesús Lorente; y la directora general de CEOE, Ana López.

Arte, historia y memoria en el recorrido expositivo

Ibercaja cuenta con un siglo y medio de historia representada en la exposición “150 años moviéndonos por ti” y que es el eje central de la conmemoración.

Un recorrido inmersivo por la trayectoria de Ibercaja a través de documentos, objetos históricos, fotografías y recursos audiovisuales.

En la exposición se pueden conocer los orígenes de la antigua Caja de Ahorros y Monte de Piedad, la transformación tecnológica del sector bancario, la expansión territorial de la entidad y su actividad social y cultural.

El proyecto incorpora además una cuidada selección de piezas artísticas y patrimoniales que dialogan con la arquitectura de la sede, como obras de artistas de referencia como Pablo Serrano o Ángel Orensanz.

Los objetos históricos expuestos, desde libretas de ahorro hasta herramientas del antiguo Monte de Piedad, muestran la importancia de la banca en la vida cotidiana y su transformación en el tiempo.

Una jornada conmemorativa abierta a la ciudadanía

Esta inauguración forma parte de una jornada más amplia de actividades organizadas por Ibercaja para compartir este hito con la sociedad.

El programa incluye diversas propuestas culturales y divulgativas con el objetivo de reforzar el vínculo de la entidad con la ciudadanía.

Desde una experiencia interactiva de realidad aumentada hasta juegos, regalos y un concierto de Elem.

A lo largo del próximo año, Ibercaja llevará a cabo una programación de actividades en las distintas zonas de España donde cuenta con una especial implantación.