Chueca avisa al Real Zaragoza tras el descenso a Primera RFEF: "Hay que cumplir todos los pactos que están firmados"

Natalia Chueca, a su llegada a la Junta de Seguridad Ayuntamiento de Zaragoza

Tras conocerse definitivamente el descenso del Real Zaragoza a Primera RFEF, las instituciones políticas de la capital aragonesa ya analizan el impacto que pueda acarrear, sobre todo a nivel económico. Y lo hacen con un asunto marcado en rojo: la construcción de La Nueva Romareda.

En sus primeras declaraciones públicas, la alcaldesa, Natalia Chueca, ha querido desmarcar la crisis deportiva del proyecto de nuevo estadio, asegurando que son cuestiones “independientes”.

“Somos tres instituciones las que lo hacemos posible. Yo creo que es una cuestión diferente y, desde hoy, como alcaldesa, quiero saber qué va a hacer el club para darle a la ciudad el proyecto deportivo que merece, pero eso no se puede mezclar con la construcción del nuevo estadio”, ha afirmado la alcaldesa.

Sobre ello, Chueca ha reconocido que “lo antes posible” va a ponerse en contacto con los principales responsables del club y su junta directiva para conocer sus planes.

En cualquier caso, la alcaldesa no contempla, a día de hoy, un cambio en el modelo de financiación del estadio, al que el Real Zaragoza debe aportar este año 5 millones de euros y otros 19 entre 2027 y 2028.

“Los acuerdos que tenemos en la sociedad, con todos los pactos que ha hecho con el club, se han hecho teniendo en previsión cuáles serían las condiciones si subía a Primera División y si bajase a Primera RFEF. Por lo tanto, habrá que cumplir los pactos que están firmados donde todos los escenarios estaban previstos”, ha apuntado.

Nada más consumarse el descenso, el Consejo de Administración del Real Zaragoza emitía un comunicado donde, a la vez que reconocía el fracaso deportivo, prometía abordar los pagos pendientes a La Nueva Romareda.

"Mantenemos nuestro compromiso de seguir asistiendo financieramente al club para dotarlo de estabilidad en estas circunstancias, así como para cumplir con los pagos acordados con las instituciones para la construcción del Ibercaja Romareda", dice el texto.