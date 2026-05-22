Vox pide a Chueca 'frenar' con La Olmeda de Torre Ramona: "Desaparecerán cientos de aparcamientos"

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, Eva Torres, ha reclamado este jueves al Gobierno municipal que modifique el proyecto de la segunda fase de La Olmeda de Torre Ramona para evitar la eliminación de plazas de aparcamiento en el barrio de Las Fuentes.

La formación considera que las obras previstas "agravarán los problemas de movilidad y estacionamiento que ya sufren los vecinos de la zona".

Torres ha criticado que el Ejecutivo local "priorice las políticas de neutralidad climática y el ecologismo radical" frente a las necesidades de los residentes. Según ha señalado, la remodelación prevista afectará especialmente a los vecinos de Las Fuentes, quienes "van a pagar más por aparcar el coche" ya que "numerosos edificios del barrio carecen de garajes privados y dependen del estacionamiento en la vía pública".

La formación ha denunciado, además, la "falta de transparencia" del Gobierno municipal con el proyecto y ha exigido conocer cuántas plazas desaparecerán de manera definitiva. "Nos tememos que serán cientos", ha lamentado Torres, criticando que no se haya planteado una propuesta alternativa.

En este sentido, Vox ha vuelto a poner sobre la mesa una de sus propuestas recurrentes en materia de movilidad urbana: la construcción de aparcamientos en altura. La portavoz ha recordado que el partido ya había defendido esta medida en anteriores debates municipales y ha asegurado que existen ejemplos similares en otras ciudades españolas.

Torres también ha criticado la decisión del Gobierno municipal de reducir en 100.000 euros la partida destinada a aparcamientos compensatorios, una dotación que, según explica, "permitió en el pasado habilitar nuevas plazas en zonas como Predicadores, Actur, San Gregorio o El Portillo".

La portavoz ha vinculado esta situación a otras actuaciones urbanísticas recientes en la ciudad, como las obras de la calle Pedro Cerbuna, el Coso Bajo o el entorno del río Huerva, donde, según afirma, "los vecinos ya han denunciado importantes dificultades para estacionar".