La imputación de Zapatero llega a Zaragoza: "Tenemos que saber si el 'puto amo' está al frente de todo esto"

"Se está jugando con el dinero de todos, por ese motivo, es absolutamente imprescindible que se dé una explicación a los zaragozanos". Así ha justificado el concejal de Presidencia, Ángel Lorén, la petición del PP de un pleno extraordinario sobre la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero tras ser imputado por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad en la trama de Plus Ultra.

"Estamos hablando de un dinero que en pandemia estaba previsto para todos y cada uno de los españoles y este se desvió para el beneficio para algunos que estaban dentro de esta trama, como el expresidente Zapatero", ha acusado el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Zaragoza.

Tras finalizar su Gobierno en 2011, Zapatero mantuvo un papel activo en las relaciones con Venezuela. La causa investiga ahora supuestos cobros de comisiones ilegales durante el rescate financiero que concedió el Ejecutivo Central a la aerolínea durante la pandemia.

La denominada "vía Zapatero" fue el mecanismo determinante para desviar 53 millones de euros de dinero público -destinado originalmente a paliar los efectos de la pandemia- hacia el rescate de Plus Ultra. Para el portavoz popular, este uso del dinero de todos los españoles para beneficio de personas vinculadas a la esfera socialista es una "quiebra gravísima de la confianza" que exige explicaciones inmediatas del Gobierno de España.

"La imputación de Zapatero confirma los múltiples artículos de prensa que situaban al político en el vértice de una trama de corrupción. Es la primera vez, desde la constitución de Cádiz, que se imputa a un presidente", ha reclamado el edil.

Asegura que, cada nueva información, "escandaliza mucho más" al PP, puesto que dicen observar "la misma forma de actuar en las dos bandas". "En la primera está Koldo y en la otra Julito, en la primera está Ábalos y en la otra Zapatero. En una está Cerdán y en la otra tenemos que saber si es 'el puto amo', como le llaman los socialistas, el que está al frente", ha exigido.

Motivo por el cual, ha anunciado su petición a la alcaldesa Natalia Chueca de llevar a cabo un pleno extraordinario en el que traten este asunto. "Queremos que se debata, que haya una posición unánime contra la corrupción y la dimisión de Sánchez. Queremos que se convoquen elecciones", ha concluido Lorén.