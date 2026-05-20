El Ayuntamiento cierra el conocido bar El Pepinillo del Mercado San Miguel: no podrá abrir durante 2 meses

El Pepinillo, un conocido bar ubicado en el mercado de San Miguel, en pleno centro de Zaragoza, deberá cerrar sus puertas durante dos meses.

Esta es la sanción que ha impuesto la gerencia de Urbanismo a los dueños del establecimiento, según se señala en el orden del día de la celebrada este pasado lunes en el Consistorio.

El motivo, tal y como se indica, es por una "alteración de las condiciones de la licencia". Aunque, según ha podido conocer este diario, concretamente la suspensión de la actividad de dos meses viene impuesta por las mesas situadas justo en el pasillo interior del mercado, cuya ubicación no incluye el permiso.

Eso sí, pese a que no está permitido desde el establecimiento habrían llegado a un acuerdo con el Mercado, con el que se fijó un canon de 230 euros al mes por poner las mesas en esa zona.

Además, según declaran las mismas fuentes a EL ESPAÑOL DE ARAGÓN, se trata de una posibilidad que desde 1992 viene reflejada en los estatutos comunitarios del Mercado.

No obstante, tal y como ya ha ocurrido en casos similares, se trata de una sanción que todavía podría decaer. La empresa tiene la opción de recurrir la multa y, si el fallo es favorable, evitar la clausura del local.

El Pepinillo

El local abrió sus puertas hace dos años en el Mercado San Miguel, dando un poco de oxígeno a unas instalaciones que casi habían caído en el olvido, pese a la ubicación privilegiada del mismo en el corazón de la ciudad.

El bar es una vermutería que apuesta por los sabores tradicionales con tapas y productos frescos de temporada. Entre sus especialidades, y en honor a su nombre, de la carta sobresalen los pepinillos rellenos, reinterpretados con una salsa casera.

También destacan otras propuestas que buscan ofrecer una experiencia completa para todo tipo de comensales. Por ejemplo, uno de los platos más conocidos (y que rara vez no hay en un bar) son su croquetas de autor con un relleno que varía según la temporada.

Disponen, además, de platos de cuchara y guisos que, pese a evocar sabores tradicionales, están revisados con un giro moderno. Y, como no puede faltar en una carta, entre los postres caseros destaca la tarta de queso cremosa.

Este puesto de restauración dentro del Mercado San Miguel se unió a otras aperturas recientes, como la hamburguesaría Mike's o Maestro del Shushi.