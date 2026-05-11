Vox pide más medios "adecuados" a la Guardia Civil para combatir el narcotráfico: "Es una vergüenza"

El Grupo Municipal VOX ha presentado, este lunes, una Declaración Institucional para el estudio en Junta de Portavoces, en la que esperan contar con el consenso del resto de grupos políticos.

La portavoz del partido en Zaragoza, Eva Torres, ha señalado como "muy importante y fundamental" que el Ayuntamiento de Zaragoza manifieste públicamente y formalmente "su más profundo dolor y condena por el fallecimiento, en acto de servicio, de dos guardias civiles, el capitán Jerónimo Jiménez y el marinero turolense Germán Pérez, durante la persecución de una narcolancha frente a las costas de Huelva el pasado viernes 8 de mayo".

"Queremos expresar nuestro más sentido pésame y solidaridad con sus familias, compañeros y con todo el Instituto Armado y deseamos, además, una pronta recuperación para los otros tres agentes heridos", ha trasladado la concejal.

Asimismo ha denunciado "la situación de indefensión en la que quedan nuestros agentes de la Guardia Civil y demás fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con medios insuficientes, con protocolos restrictivos y con una política de seguridad nacional laxa que permite el crecimiento descontrolado del narcotráfico y ha convertido partes de nuestro litoral en zonas de impunidad".

Este trágico suceso ocurrido el pasado viernes, dice, "es consecuencia directa del descontrol de fronteras, de la debilidad frente a las mafias y de la falta de respaldo real a quienes arriesgan su vida por defender a los españoles". Recordando el asesinato de otros dos agentes el 9 de febrero del 2024 en el puerto de Barbate.

"Nuestros agentes están muriendo porque faltan medios. No es falta de valor, no es mala suerte, no es fatalidad, es una vergüenza que los agentes de nuestras fuerzas de seguridad carezcan de chalecos, no tengan la tecnología suficiente, no cuenten con los vehículos necesarios mientras el presupuesto de todos los españoles se está gastando en agendas ideológicas que no resuelven los verdaderos problemas de los españoles", ha expresado la portavoz de Vox.

Por todo esto, desde el grupo consideran que el Ayuntamiento de Zaragoza "debe de reiterar su apoyo a la Guardia Civil y exigir al Gobierno de España medios materiales y humanos adecuados para combatir con eficiencia al narcotráfico y todo tipo de delincuencia, de protocolos operativos que protejan la integridad de nuestros agentes y una política de tolerancia cero contra el narcotráfico y la delincuencia organizada".