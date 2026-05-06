Los rodajes dejan ya un impacto de más de 1 millón de euros en Zaragoza: esto es lo que más atrae a las grandes productoras

Zaragoza es todo un escenario del séptimo arte. No solo porque acumula unas 87 grabaciones de películas y series (nacionales e internacionales), también porque en los últimos años los rodajes se han multiplicado por siete.

En 2021, desde Zaragoza Film Office gestionaron 30 rodajes que pasaron a 63 en 2022. Pero es que al año siguiente fueron 122, en 2024 fueron 208 y un número similar en 2025 (aunque señalan desde la entidad que todavía está pendiente de cierre).

Pero es que, además, cada producción que elige a la capital de Aragón activa "una cadena económica que va mucho más allá de lo que se ve en cámara". Desde la entidad confirman que, esos más de 200 expedientes de 2024 -que se incrementaron un 56% más que el año anterior-, tuvieron un impacto económico directo superior a 1,2 millones de euros.

Y no solo eso, si no que además acumuló cerca de 1.500 personas empleadas, "el 65% de contratación local".

"A estos números hay que sumar el impacto inducido de hostelería, comercio y servicios, además del reputacional. El valor de que Zaragoza aparezca en los créditos de una producción internacional no tiene precio de catálogo, pero tiene consecuencias muy concretas", aseguran desde Zaragoza Film Office.

¿Qué tiene Zaragoza?

Pero, ¿qué tiene Zaragoza para atraer a productoras nacionales e internacionales? Desde la entidad confirman que el rodaje en exteriores es el gran atractivo de la ciudad (y provincia). "Rodar en exteriores es el primer argumento de Zaragoza, y un argumento sólido", aseguran.

La ciudad ofrece "una paleta de localizaciones que pocas ciudades de su tamaño pueden igualar", señalan. Se refieren así a los paisajes "áridos" que, aseguran, el mercado internacional "pide cada vez más".

La arquitectura futurista de la Expo, que esta semana esta sirviendo de escenario para la serie internacional 'Murderbot' (gestionada en coordinación con Aragón Film Comision), el casco histórico o el río son algunos de los 'sets' que más demandan las productoras en Zaragoza.

Pero hay algo que no está en ningún catálogo de localizaciones y que, aseguran, "vale tanto como todo eso junto": "Zaragoza está a hora y media de Madrid y de Barcelona".

Una ubicación estratégica en la península que, dicen, la convierte en "el hub secundario natural para producciones que necesitan escapar de los costes y la saturación de las grandes capitales sin alejarse de su infraestructura". Esta posición "no la tiene nadie más", aseguran, y añaden que se trata de una cualidad que "no hay que desaprovechar".

Se refieren así a la "gran necesidad" de que Zaragoza tenga sus propios platós interiores. "Una ciudad con estos escenarios pueden ofrecer algo que los exteriores no dan: continuidad y un espacio de trabajo para equipos estables, además de semanas completas de producción y proyectos que no se van cuando cambia la luz", explican, apuntando a proyectos como el de Distrito 7 que, dicen, "añaden estas oportunidades a la capital".