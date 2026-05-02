Cambio radical en el tiempo: la Aemet activa avisos amarillos en Aragón por lluvias, tormentas y posible granizo

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado, para la tarde de este sábado 2 de mayo, avisos amarillos y naranjas por lluvias intensas (al menos 15 a 30 l/m2 en 1 hora).

El primer fin de semana de mayo llega a Aragón con una clara atmósfera de inestabilidad.

Para este sábado 2, los cielos se presentan entre nubosos y muy nubosos, con una evolución marcada a lo largo del día. Después de una mañana soleada en gran parte de la comunidad, durante la tarde se intensificará la actividad, con chubascos moderados y tormentas localmente fuertes, especialmente en zonas del Pirineo y el norte de Aragón.

02/05 15:06 AVISOS HOY | Aragón: lluvias y tormentas. Nivel máximo de aviso: amarillo.

Actualizaciones en https://t.co/sf5juYJUjT pic.twitter.com/8VxBdCg7mr — AEMET_Aragón (@AEMET_Aragon) May 2, 2026

No se descarta la aparición de granizo ni rachas intensas de viento, en un contexto en el que incluso se han activado avisos amarillos en áreas de Huesca y el entorno de las Cinco Villas. Las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios en las mínimas, mientras que las máximas tenderán a descender ligeramente.

De cara al domingo 3 de mayo, la situación tenderá a una ligera mejoría, aunque la estabilidad no será completa. Persistirán los cielos nubosos o con intervalos de nubes, y aún podrán darse precipitaciones débiles o chubascos dispersos, sobre todo en áreas montañosas durante la segunda mitad del día.

La evolución atmosférica apunta a una progresiva disminución de la intensidad de las tormentas, en línea con una tendencia general hacia la estabilización en buena parte de la Península.

Las temperaturas apenas experimentarán variaciones, manteniéndose en valores suaves propios de la primavera aragonesa.

Con este pronóstico la Confederación Hidrográfica del Ebro advierte de la posibilidad de crecidas súbitas importantes en barrancos y cauces menores dentro de buena parte de los dos tercios occidentales de la Cuenca del Ebro.

Las Comunidades Autónomas afectadas serían: Cantabria, Castilla y León (Burgos y Soria), País Vasco, La Rioja, Navarra, Aragón (Huesca y Zaragoza), y Castilla - La Mancha (Guadalajara).